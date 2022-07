„Guter Abschluss“: TSV Jetzendorf findet stabile Innenverteidigung

Teilen

Jetzendorfs Coach Alex Schäffler scheint eine neue Innenverteidigung gefunden zu haben. © hab

Im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Punktspielstart in der Landesliga Südwest sollte im Idealfall das Gerüst auf einem soliden Fundament stehen.

Jetzendorf - Der TSV Jetzendorf, seit Wochen auf der Suche nach einer stabilen Innenverteidigung, hat im Test gegen den VfB Hallbergmoos eine Formation gefunden, die funktioniert – trotz der 1:3-Niederlage gegen den Bayernligisten.

TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler ist nicht zu beneiden. Er sucht nach dem Abgang von Simon Oberhauser und Christos Papadopoulos, der zwischen Studium und Einstieg ins Berufsleben eine Auszeit nimmt, nach einer Lösung in der Innenverteidigung. Gegen Hallbergmoos spielte neben Wojciech Swierkosz mit Markus Pöllner ein Mittelfeldspieler in der Zentrale. Beide machten ihre Sache so gut, dass die Gäste trotz ihrer Klasse nur selten gefährlich zum Abschluss kamen.

„Hinten sind wir besser gestanden als in den Spielen davor“, freute sich TSV-Sprecher Manfred Zeindl. Pöllner fehlte zwar im Mittelfeld, dafür haben die Grün-Weißen aber mit Dominic Reisner einen Spieler, der dessen Position bekleiden könnte. Der Rückkehrer schoss die Jetzendorfer in der 29. Minute in Führung. Der Vorsprung hielt bis in die Pause, weil Hallbergmoos verheißungsvolle Angriffe nicht perfekt zu Ende spielte oder Jeremy Manhard im TSV-Tor auf dem Posten war.

Nach dem Seitenwechsel legte der Bayernligist zu – während bei den Grün-Weißen die Kräfte nachließen. „Hallbergmoos war in der zweiten Halbzeit besser“, musste Zeindl anerkennen. Johannes Petschner (65.), Julian Kersting (78.) und Cengiz Basaran (88.) drehten das Ergebnis und sorgten für einen Erfolg des Favoriten. Für die Jetzendorfer endete die Vorbereitung mit einer Niederlage. „Wir hätten gerne ein Erfolgserlebnis gehabt, dennoch war es ein guter Abschluss“, bilanzierte Zeindl eine Woche vor dem mit Spannung erwarteten Landesliga-Start beim SC Olching (Samstag, 15 Uhr). (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Jetzendorf - VfB Hallbergmoos 1:3 (1:0)

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Markus Pöllner, Alexander Schäffler, Luis Sarisakal, Dominic Reisner, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz – Sebastian Pohlmann, Benedict Geuenich, Valentin Hecht, Moritz Lessel, David Raabe, Lorenz Kirmair.

Tore: 1:0 (29.) - Dominic Reisner, 1:1 (65.) - Johannes Petschner, 1:2 (78.) - Julian Kersting, 1:3 (88.) - Cengiz Basaran.