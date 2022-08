Neue Aufgaben nach bitterem Karriere-Aus: Ex-1860-Keeper Szekely im NLZ und beim FC Pipinsried

Nach seinem unerwarteten Karriereende als aktiver Spieler arbeiten Ex-Löwe Georg Szekely nun in Pipinsried an seiner Karriere als Torwarttrainer.

Pipinsried - Es lief alles nicht so ganz nach Plan. Aufgrund einer im Mai letzten Jahres zugezogenen Verletzung musste Ex-Profi Georg Szekely seine aktive Karriere beim TSV 1860 München vorzeitig beenden. „Es war eine große Sache mit meinem Karriereende, da ich lange nur hauptberuflicher Fußballer war. Ich hab mir mein Karriere-Ende natürlich anders vorgestellt. Aber diese Entscheidung wurde mir jetzt abgenommen und ich habe es akzeptiert“, sagt der Ex-Löwe im Gespräch mit Fußball-Vorort/FuPa Oberbayern.

Georg Szekely: Neben Torwartschule und Löwen-NLZ - Nun auch Torwarttrainer beim FC Pipinsried

Nun fokussiert sich der 27-jährige Torhüter voll und ganz auf seine Karriere nach der Karriere. Seit 2019 schon führt er mit seinem Kollegen zusammen seine eigene Torwartschule und ist schon länger zusätzlich als Torwarttrainer im NLZ der Münchner Löwen beschäftigt. „Der Umstieg weg vom aktiven Fußball war durch meine Trainertätigkeiten deutlich leichter“, sagt der ehemalige ungarische Jugend-Nationalspieler.

Zusätzlich ist Szekely als Teilzeitarbeiter in einer Physiotherapie-Praxis tätig. Nun startet der 27-Jährige eine „neue Etappe“ seiner Karriere. Seit Juli ist der ehemalige Löwen-Keeper als Torwarttrainer beim Regionalligisten FC Pipinsried tätig. „Der Kontakt ist über Nenad Pavlovic entstanden. Der hat mich dann dem Tarik vorgestellt und wir haben uns direkt am ersten Tag geeinigt“, so Szekely. Pavlovic war der Vorgänger auf der Position des Torwart-Trainers.

„Mein Ziel ist es, als hauptberuflicher Torwarttrainer zu arbeiten“

Für genügend Standbeine ist also gesorgt. „Mittelfristig konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Aufgaben bei Sechzig, Pipinsried und meiner Torwartschule. Nebenbei möchte ich die nächsten Trainerlizenzen erwerben. Mein Ziel ist es, als hauptberuflicher Torwarttrainer zu arbeiten“, sagt der Ex-Löwe. Bevorzugt soll es langfristig für den ehemaligen Keeper in den Profibereich zurück gehen.

Ein „Muss“ ist dies allerdings nicht. „Es muss einfach passen, auch von den moralischen Werten. Ich sehe auch meine Tätigkeit im NLZ nicht nur als Sprungbrett. Vielleicht liegt auch da meine Zukunft. Mittelfristig sehe ich mich auf jeden Fall auch im Jugendfußball“, sagt Szekely.

FC Pipinsried: Nach Katastrophenstart - Szekely traut dem FCP den Klassenerhalt zu

Bei Pipinsried möchte der 27-Jährige jetzt auch erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Der FCP steht momentan in der Krise. Mit null Punkten steht die Mannschaft von Trainer Nikola Jelisic nach drei Spieltagen auf dem letzten Platz. Erst am vergangenen Wochenende setzte es eine 0:6-Niederlage gegen den Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers.

Szeleky glaubt aber trotzdem, dass die Mannschaft auch in dieser Saison den Abstieg verhindern kann. „Ich denke dass sie das Zeug dazu haben. Die Qualität ist auf jeden Fall da. Die Mentalität muss nur noch ein wenig aufgebessert werden. Wenn die Mannschaft eine eingeschworene Truppe wird und jeder für jeden kämpft, sehe ich auf jeden Fall die Chance auf den Klassenerhalt.“ (Sebastian Isbaner)