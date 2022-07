„Haben den Faden verloren“: TSV Eintracht Karlsfeld noch in Findungsphase

Leer ausgegangen sind die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld (im Bild rechts Fitim Raqi) im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC. Die Truppe von Jay Alkan unterlag dem Gästeteam mit 1:3. © HAB

Der TSV Eintracht Karlsfeld wartet auch nach dem zweiten Spieltag auf den ersten Saisonsieg in der Landesliga Südost.

Karlsfeld - Gegen den Kirchheimer SC haben Unachtsamkeiten in der Defensive zu einer 1:3-Niederlage geführt. Am morgigen Freitag um 20 Uhr wollen es die Karlsfelder beim TSV Ampfing besser machen – und den ersten Dreier in dieser Saison einfahren. Die Gäste aus Kirchheim waren ohne Korbinian Vollmann angereist. Der ehemalige Zweitliga-Spieler fehlte erkältet. Steven Toy, der Spielertrainer des KSC, betonte vor dem Duell, dass sich seine Mannschaft in einer „kleinen Orientierungsphase“ befinde.

Auch in Karlsfeld mussten die Kirchheimer zunächst hinterherlaufen. Die Eintracht war das bessere Team, passte aber einmal nicht auf. Alessandro Cazorla konnte sich im Strafraum drehen und schloss die erste Offensivaktion mit dem 1:0 für den Gast ab (11.). „Das Tor darf so nicht fallen. Da muss ein Fuß dazwischen“, sagte TSV-Trainer Jay Alkan. In der Folge wurde deutlich, wie fragil das Eintracht-Gerüst nach dem Trainerwechsel im Sommer noch ist. „Nach dem Gegentor haben wir den Faden verloren. Wir hatten zu viele unnötige Ballverluste im Mittelfeld“, so Alkan.

Kirchheim schaltete nach den Balleroberungen schnell um und hielt die Karlsfelder Defensive auf Trab. „Das hat uns viel Kraft gekostet“, berichtete Alkan. Seine Mannschaft meldete sich aber vor der Halbzeitpause zurück. Kubilay Celik holte im rechten Halbfeld einen Freistoß heraus, den er butterweich in den gefährlichen Raum spielte. Leon Ritter kam vor KSC-Keeper Ivan Babic an den Ball und ließ den Ball über den Scheitel zum 1:1 (40.) ins Netz rutschen. „Ich war auch nach dem Rückstand guter Dinge, nach dem Ausgleich waren wir euphorisch“, so Alkan.

Die Pause bremste die Gastgeber allerdings aus. Als es weiter ging, lief nicht mehr viel zusammen bei der Eintracht. Kirchheim war zwar keine Übermannschaft, nutzte aber seine wenigen Chancen. In der 63. Minute stellte Kerim Özdemir auf 1:2 – und erhöhte den Druck auf den TSV. Der hatte eine Riesenchance auf den erneuten Ausgleich, doch der eingewechselte Michael Dietl traf zweimal innerhalb weniger Sekunden nur den Pfosten (67.). Wenig später hatten auch die Gäste ihren Pfostentreffer. Mehr passierte nicht bis in die Nachspielzeit.

Als die Karlsfelder alles oder nichts spielten, erzielte Cazorla den 1:3-Endstand (90.+2). „Wir haben es vor allem in der zweiten Halbzeit nicht gut gemacht“, resümierte Alkan. Und weiter: „Mir geht es nicht nur um das Ergebnis, sondern um die Art und Weise, wie wir spielen. Und heute haben wir es nicht geschafft, den Ballbesitzfußball zu spielen, den wir anstreben.“ Karlsfeld wartet nach zwei Spieltagen auf den ersten Sieg, hat aber bereits am morgigen Freitag die Chance, dies zu ändern. (Moritz Stalter)

Stenogramm

TSV Eintracht Karlsfeld - Kirchheimer SC 1:3 (1:1)

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Ivan Ivanovic, Christoph Traub, Fitim Raqi, Lukas Paunert, Abdul Bangura, Leon Ritter, Thomas Ettenberger, Jonas Eicher, Sebastian Schneyer, Kubilay Celik – Dominik Pöhlmann, Fabian Schäffer, Michael Dietl, Pascal Sattelberger, Fabio Di Salvo. Kirchheimer SC: Ivan Babic, Philipp Maiberger, Thomas Branco De Brito, Alessandro Cazorla, Maximilian Baitz, Sebastian Zielke, Noel Pfeiffer, Kerim Özdemir, Peter Schmöller, Andrii Hert, Marinus Bachleitner – Marco Wilms, Luca Mauerer, Kilian Kraus, Fedja Huskic, Benjamin Murga. Zuschauer: 110. Tore: 0:1 (11.) – Alessandro Cazorla. 1:1 (40.) – Leon Ritter. 1:2 (63.) – Kerim Özdemir. 1:3 (90.+2) – Alessandro Cazorla.