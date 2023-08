Haching ist die große Unbekannte

Gibt es wieder Grund zum Jubel? Karlsfeld stellt sich ein auf Hachings Zweite. © Brumbauer

Der TSV Eintracht Karlsfeld empfängt an diesem Dienstag die große Unbekannte der Landesliga Südwest: Unterhaching II. Haching hat sich ligaweit nicht beliebt gemacht.

Karlsfeld – Der Start in die neue Saison ist den Landesliga-Kickern des TSV Eintracht Karlsfeld gelungen, doch die nächste Aufgabe steht vor der Tür: Mit der Zweitvertretung der SpVgg Unterhaching kommt am heutigen Dienstag (20 Uhr) die große Unbekannte in den Sportpark Karlsfeld. Und gleichzeitig die Mannschaft, deren Teilnahme am Ligabetrieb vor dieser Spielzeit heftig diskutiert wurde. Denn sportlich haben sich die Hachinger nicht für die Landesliga Südwest qualifiziert.

Der Vorwurf: Unterhaching hat vor einigen Jahren seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen und will jetzt, wo es gut reinpasst, dorthin zurück. Der Ärger dürfte allerdings auch groß gewesen sein, weil einige Vereine die Qualität der Haching-Talente fürchteten. Die hatten in der vergangenen Saison – außer Konkurrenz – viele Gegner vom Platz gefegt. Sogar ein Boykott stand deshalb im Raum. So überlegte etwa Stefan Schwartling, der Abteilungsleiter des TSV Gilching, laut darüber nach, nicht gegen die Hachinger anzutreten. Offizielle anderer Vereine reagierten zumindest verärgert und mit Kopfschütteln darauf, dass die Hachinger Zweite ab sofort zu den Konkurrenten gehört.

Nach den ersten vier Spieltagen hat sich der Sturm jedoch gelegt. Die Hachinger haben zwar sechs Punkte geholt, aber eben auch schon zweimal verloren. Von der großen Überlegenheit aus der vergangenen Saison ist nichts übrig geblieben.

Bis jetzt. Denn sollte das Team einen Boost in Form von Kaderspielern der Drittliga-Mannschaft bekommen, könnte sich die Situation schlagartig ändern. „Keine Ahnung, wer bei ihnen aus der ersten Mannschaft runterkommt“, zuckt auch Eintracht-Trainer Jay Alkan mit den Schultern. Er will sich aber nicht mit den Nebenschauplätzen beschäftigen, sondern seine Mannschaft bestmöglich vorbereiten.

Alkan weiß, dass seine Karlsfelder zu den besseren Teams der Liga gehören. Aktuell ist die Eintracht Zweiter und gemeinsam mit Tabellenführer FC Ehekirchen das einzige Team, das noch nicht verloren hat. Hätten die Karlsfelder am Wochenende beim 1:1 gegen Schwabmünchen nur die Hälfte ihrer Hochkaräter genutzt, hätten sie wie Ehekirchen zehn Punkte auf dem Konto. stm