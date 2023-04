Hachings Nachwuchs zerlegt auch den TSV Jetzendorf – „absolut enttäuschende, desolate Vorstellung“

Der TSV Jetzendorf geht gegen die Zweite des Regionalligisten SpVgg Unterhaching zu Hause 0:7 unter. Co-Trainer Daniel Stampfl sieht eine „desolate Vorstellung“.

Jetzendorf – Eine Leistung weit unter den eigenen Möglichkeiten und ein starker Gegner in Spiellaune waren die Zutaten für das, was die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf auf jeden Fall vermeiden wollten: eine deftige Niederlage gegen die SpVgg Unterhaching II.

Doch genau die wurde es. Das einzig Positive an der 0:7-Abreibung ist, dass das Ergebnis nicht in die Wertung der Landesliga Südwest eingeht, weil Haching außer Konkurrenz mitspielt. Dennoch wählte Co-Trainer Daniel Stampfl klare Worte. Er bezeichnete den Auftritt seiner Mannschaft als „absolut enttäuschende, desolate Vorstellung“.

Es sollte ein Spiel werden, in dem die Jetzendorfer nach zuletzt vier sieglosen Partien Selbstvertrauen tanken sollten für das wichtige Duell am kommenden Freitag in Memmingen. Doch daraus wurde nichts – im Gegenteil. „Die Spannung hat gefehlt. Lautstärke und Präsenz waren in unserem Spiel ebenfalls nicht vorhanden. Ich kann mir das nicht erklären“, so Stampfl. Dass Topspieler wie Dominic Reisner und Maximilian Kreitmair eine Auszeit erhielten, ließ der Co-Trainer nicht als Ausrede gelten: „Das darf keine Entschuldigung sein.“

Das Team von Spielertrainer Alexander Schäffler war den im Schnitt unter 19 Jahre jungen Hachingern, die Kantersieg an Kantersieg reihen, deutlich unterlegen. „Sie haben uns auseinandergespielt“, stellte Stampfl fest. Auch, weil es die Jetzendorfer zuließen und sich teils unerklärliche Ballverluste erlaubten. Dann ging es schnell. Die Unterhachinger wurden immer wieder nach Bällen hinter die Kette gefährlich, auch Standards sorgten für Unruhe in der TSV-Defensive. Die Folge: Dominique Girtler (15.), Björn Fröhlich (28.), Ben Westermeier (37.) und Leo Gabelunke (42.) sorgten für eine Vier-Tore-Führung der Gäste zur Halbzeit.

Westermeier, mit 19 Jahren der älteste unter den Torschützen, kam in der laufenden Saison dreimal für die Regionalliga-Mannschaft der Spielvereinigung zum Einsatz. Auch Gabelunke und Girtler bekamen schon von Coach Sandro Wagner das Vertrauen.

Nach dem Seitenwechsel waren die jungen Gäste weiterhin klar besser. Erneut Westermeier (57.) und Aaron Keller (63.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Den Schlusspunkt zum 0:7-Endstand setzte Daniel Hausmann, der immerhin schon 31 Regionalliga-Einsätze auf dem Buckel hat – und bei transfermarkt.de mit einem Marktwert von 75 000 Euro gelistet wird.

Das alles war zu viel für die Jetzendorfer, die nun schleunigst wieder in die Spur kommen müssen. Der Vorsprung auf die Relegationsplätze ist an diesem Wochenende auf fünf Punkte geschrumpft. Stampfl: „Die Situation ist absolut gefährlich. Wir müssen am Freitag in Memmingen ein anderes Gesicht zeigen.“

Gelingt dies nicht, kann es in dieser Saison noch einmal richtig eng werden für die Grün-Weißen aus Jetzendorf. Aktuell steht das Team in der Landesliga Südwest auf Rang neun. stm

Stenogramm

TSV Jetzendorf - SpVgg Unterhaching II 0:7 (0:4)

TSV Jetzendorf: Ulrich Unterburger, Martin Öttl, Sebastian Pohlmann, Florian Radlmeier, Leon Grauvogl, Benedict Geuenich, Alexander Schäffler, Stefan Nefzger, Wlad Beiz, Marc Peuker, Lorenz Kirmair – Leonhard Korn, Matthias Höchtl, Samuel Jung, David Raabe Zuschauer: 100 Tore: 0:1 (15.) – Dominique Girtler. 0:2 (27.) – Björn Fröhlich. 0:3 (37.) – Ben Westermeier. 0:4 (42.) – Leo Gabelunke. 0:5 (57.) – Ben Westermeier. 0:6 (63.) – Aaron Keller. 0:7 (90.) – Daniel Hausmann.