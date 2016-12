Hallenmasters: 65 und Olching steigen ein

Ob Amar Cekic(l.) und die 65er ihre Dribbelkünste auch in der Halle zeigen werden?

Inhauser Moos nicht begeistert

TSV 1865 Dachau - Der dritte Vorrundenspieltag des Dachauer Hallenmasters präsentiert den Fans am heutigen Donnerstag ein hochinteressantes starkes Teilnehmerfeld. So geben sich der Bayernligist TSV 1865 Dachau und der Landesligist SC Olching die Ehre beim VR-Cup.

Gespannt darf man sein, mit welcher Formation der TSV 1865 Dachau als Tabellenvierter der Bayernliga antritt. Marcel Richter, der Sportliche Leiter von der Jahnstraße, ist selbst gespannt: „Bei unserer Vorgeschichte, sprich: der langen Verletztenliste, werden die Fans sicherlich auf einige Stammspieler verzichten müssen. Aber wir werden mit einer schlagkräftigen, jungen Mannschaft an den Start gehen. Vorbereiten konnten wir uns auf dieses Turnier nicht, da wir keine Hallen-Trainingszeiten haben. Dazu haben wir es den Spielern freigestellt, in der Halle zu spielen, der Fokus liegt ganz klar auf der Rückrunde in der Bayernliga. Da sollte für uns mit einem kompletten Kader noch einiges möglich sein.“

Der Kreisligist SC Inhauser Moos war jahrelang nicht bei diesem Turnier vertreten. Der Sportliche Leiter Robert Gschwendtner sieht die Teilnahme mit gemischte Gefühlen: „Es war der Wunsch unseres Ex-Trainers Oliver Beck, in Dachau mitzuspielen, ich persönlich sehe das nicht so positiv. Zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich und haben die Spieler eigentlich etwas anderes zu tun, als in der Halle zu stehen. Aber jetzt müssen wir da durch, wir werden die bestmögliche Mannschaft aufbieten, die von unseren neuen Trainer Walter Ackermann gecoacht wird.“

Die „Zweite“ der Karlsfelder Eintracht hingegen will als Kreisklassist mit einer jungen Mannschaft überraschen, sie peilt, so Hallentrainer Helmut Lang, die Endrunde an: „Kein leichtes Unterfangen bei diesem starken Teilnehmerfeld.“

Mit gemischten Gefühlen geht der A-Klassist SV Türk Dachau in dieses Turnier. Hasan Kavuktepe stellt traurig fest: „Ich hatte engen Kontakt zum verstorbenen Herbert Reischl; ich hoffe, dass dieses Turnier in seinem Sinne weitergeführt wird und alle begreifen, was für eine Persönlichkeit man verloren hat.“ Sportlich wolle man die Qualifikation überstehen, was bei der Stärke der Teams allerdings schwer werde.

Für eine Überraschung sorgen will der A-Klassist SC Vierkirchen. „Wir werden die volle Halle genießen und mit unserer jungen Mannschaft die Finalrunde ins Visier nehmen“, verspricht Trainer Sebastian Hüttner. ro

Qualifikation Tag 3

Donnerstag, 29. Dezember, ab 17 Uhr

Gruppe A: SC Olching, TSV Geiselbullach, SV Türk Dachau, SC Vierkirchen

Gruppe B: TSV 1865 Dachau I, SC Inhauser Moos, TSV Karlsfeld II, RW Birkenhof

