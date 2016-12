Hallenmasters: Zweiter Tag mit ASV und Sulzemoos

Nicht in Bestbesetzung greifen Matthias Kovacs (am Ball) und der SV Sulzemoos heute beim Hallenmasters ein.

Gerberau will für Überraschung sorgen

ASV Dachau - Auch der zweite Vorrunden- Spieltag des VR Cup 2017 bietet am heutigen Mittwoch ein starkes Teilnehmerfeld. Für Spannung ist gesorgt, vor allem, weil die Vereine mit ganz unterschiedlichen Zielsetzungen in dieses Traditionsturnier gehen.

So wollen die einen gewinnen, und für die anderen ist dabei sein fast alles. Aber auch der menschliche Aspekt nach dem Tode von Herbert Reischl spielt bei fast allen eine große Rolle, den vielen Vereinsvertretern war es wichtig, dass dieses Turnier im Gedenken an ihn stattfindet.

Der Favorit am heutigen Spieltag ist sicherlich der gastgebende ASV Dachau mit seiner „Ersten“ aus der Landesliga, die auf dem fünften Tabellenplatz steht. So lässt ASV-Cheftrainer Frank Peuker auch keine Zweifel am Ziel aufkommen – Turniersieg. Im vergangenen Jahr war im Viertelfinale Schluss, diesmal soll mit einer schlagkräftigen Mannschaft der Titel geholt werden. Peuker: „Wir wollen ordentlich auftreten, und ich hoffe, dass ich meine Begeisterung für den Hallenfußball auf meine Jungs übertragen kann. Ich glaube, es fehlt der jungen Generation oft der Spaß, aber auch die Ernsthaftigkeit, den meine Generation hatte.“

Beim Bezirksligisten SV Sulzemoos hingegen herrscht laut seinem Technischen Leiter Markus Wagenpfeil akuter Personalmangel für das Turnier. Der Grund hierfür ist eine lange Liste von Verletzten aus der Punktspielvorrunde, „aber eine bezirksligataugliche Mannschaft werden wir schon auf das Parkett schicken“, meinte Wagenpfeil. Für den SVS gehe es auch darum, das Andenken an Herbert Reischl hochzuhalten.

Sportlich wäre eine Qualifikation zur Hauptrunde das Ziel. Auffallend ist auch für Wagenpfeil, dass das Interesse am Hallenfußball sehr nachgelassen habe: „Vielen fehlt die Ernsthaftigkeit von früher.“

Der Kreisligist SV Niederroth wird in Bestbesetzung antreten, so Fußballchef Roman Stapfer, da sich in der Mannschaft viele junge Spieler befinden, die „richtig Bock auf die Halle“ haben. Stapfer: „Für uns ist dieses Turnier eine Prestigesache. Wir wollen diesen Auftritt als unsere Showbühne sehen, um uns durch gute Leistungen Motivation für die Rückrunde zu holen.“ Auch würden U19- Spieler durch die Hallenturniere an die Mannschaft herangeführt.

Ganz anders dagegen die Zweite des Bayernligisten TSV 1865 Dachau, die, so ihr sportlicher Leiter Marcel Richter, bis wenige Tage vor dem Masters noch gar nicht wusste, mit welcher Mannschaft man antreten könne. „Wir haben bisher nicht einmal in der Halle trainiert, da wir keine Hallenzeiten haben. Aber es wird ein ziemlich junge Mannschaft auflaufen, bei der Spaß im Vordergrund steht.“ Das Ziel ist die Qualifikation in einem schweren Teilnehmerfeld.

Keine größeren Ambitionen hat der TSV Bergkirchen bei diesem Turnier, sagt Pressesprecher Josef Huber, der die spielerischen Fähigkeiten seiner Jungs ganz genau kennt: „Es wird auf jeden Fall eine ganz junge Mannschaft sein und wir hoffen, dass es keine Verletzten gibt und der Spaß im Vordergrund steht.“

„Wir wollen uns gut präsentieren“, betont Trainer Mario Kraljic vom A-Klassisten TSV Gerberau, der davon berichtet, dass er mehr Spielwillige hatte als Plätze im Team. Somit ist das Ziel, in die Hauptrunde zu kommen. Auch hier liege der Fokus ganz klar auf der Rückrunde.

Jürgen Maier vom A-Klassisten SV Ampermoching stellt fest, dass dieses Turnier für ihn einen hohen Wert habe, wobei in diesem Jahr das Hauptaugenmerk auf den Andenken an Herbert Reischl und seiner Familie liegt. Der SVA wird in stärkster Aufstellung antreten, und man will so weit wie möglich kommen mit der jungen Truppe.

Gruppen

Mittwoch, 28. Dezember, ab 17 Uhr

Gruppe A: SV Sulzemoos, 1. SC Gröbenzell, TSV Bergkirchen, TSV Gerberau

Gruppe B: ASV Dachau I, SV Niederroth, TSV 1865 Dachau II, SV Ampermoching

