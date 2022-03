Hannes Sigurdsson in Pipinsried gesichtet: Gibt’s den Trainertausch?

Wird Hannes Sigurdsson Trainer beim FC Pipinsried? © brouczek

Kommt es zu einem überraschenden Trainertausch zwischen dem FC Pipinsried und dem FC Deisenhofen? Hannes Sigurdsson wurde in der NAT-Arena gesichtet.

Pipinsried - Vor wenigen Tagen gab FCP-Trainer Andy Pummer bekannt, dass er nach der Saison das Team aus dem Ilmtal verlassen wird und neuer Trainer beim FC Deisenhofen wird. In Deisenhofen war zuvor schon klar, dass der bisherige Übungsleiter Hannes Sigurdsson den Verein nach vier Jahren verlassen wird, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

Am vergangenen Samstag ist der Isländer beim Match zwischen dem FC Pipinsried und der SpVgg Unterhaching in der NAT-Arena gesichtet worden. Ungewöhnlich, denn bisher weilte er nur dann in Pipinsried, wenn sein Team dort gespielt hat. Der sportliche Leiter des FCP, Tarik Sarisakal, wollte weder eine Bestätigung noch ein Dementi abgeben. „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nichts zu vermelden“, so Sarisakal. (Bruno Haelke)