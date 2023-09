ASV Dachau verliert 1:2 - Haupt wirft hin

Seine Zeit beim ASV ist vorbei: Trainer Manuel Haupt ist zurückgetreten. © hab

Das 1:2 gegen Aufsteiger Waldeck war die Krönung: Manuel Haupt, Trainer des ambitionierten Bezirksligisten ASV Dachau, ist zurückgetreten.

Dachau – Es hätte die Reaktion auf die schwache Leistung beim 2:5 in Freising werden sollen. Doch im Heimspiel gegen den SV Waldeck-Obermenzing legte der ASV Dachau am Samstag noch einmal einen drauf – im negativen Sinn. Trainer Manuel Haupt war nach der 1:2-Niederlage gegen den Aufsteiger klar: „Ich kann mir nicht vorstellen, so weiterzumachen.“ Haupt und der ins Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Nord abgerutschte Meisterschaftsfavorit gehen getrennte Wege. Für den ASV beginnt damit die Suche nach einem Nachfolger.

Bis zuletzt war Haupt überzeugt, dass die Mannschaft das Ruder rumreißt. Doch dann kam das Spiel gegen Waldeck-Obermenzing. „Es hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagte Haupt gestern. Die Dachauer spielten gegen den Aufsteiger nicht so, als wären sie auf Wiedergutmachung nach dem katastrophalen Auftritt in Freising aus. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne Chancen – gut für die Gäste, schlecht für den ASV. Doch kurz vor der Pause öffnete Toni Jara (43.) den Dachauern mit dem Führungstreffer die Tür zum vierten Saisonsieg. Immerhin.

Was nach dem Seitenwechsel passierte, führte dann wohl zu Haupts Entscheidung. „Dinge, die wir besprochen haben, wurden nicht eingehalten“, so der 38-Jährige. Die Gäste wurden aufmüpfiger und glichen durch einen direkt verwandelten Freistoß von Franz Huppert aus (68.). In der 85. Minute schoss Joel Arthur den Bezirksliga-Neuling zum Sieg über den Landesliga-Absteiger. „Das war verdient, Obermenzing hatte die besseren Chancen“, musste ASV-Fußballabteilungsleiter Michael Dietrich feststellen.

Haupt war nach der Partie angefressen. Er hatte Dietrich nach dem Spiel seine Gedanken über einen Rücktritt mitgeteilt. „Ich wollte aber eine Nacht drüber schlafen. Es sollte kein Schnellschuss werden. In der Nacht hat sich die Entscheidung aber verfestigt“, so Haupt. Das teilte er Dietrich am Morgen nach dem Spiel mit.

„Manu ist auf uns zugekommen. Mir tut es furchtbar leid, denn ich mag ihn als Trainertyp und ich mag seine Ehrlichkeit“, so Dietrich, der aber zugeben musste, dass auch die Vereinsseite sich Gedanken machen musste. Die Mannschaft hinkte den Ansprüchen hinterher und blieb weit unter ihren Möglichkeiten. Gegner wie der SV Waldeck haben nach und nach den Respekt verloren und gemerkt, dass sie gegen diese Dachauer sogar drei Punkte holen können. „Es gibt Dynamiken im Fußball, die schwer aufzuhalten sind. Am Ende des Tages muss man zugeben, dass es nicht mehr gepasst hat und so nicht mehr weitergehen konnte“, so Dietrich.

Es kam viel zusammen. Ganz oben steht ohne Zweifel die hohe Belastung mit zwei Relegationen in den vergangenen beiden Spielzeiten. Die Dachauer hatten praktisch keine Pause. Spieler plagten sich mit langwierigen Verletzungen herum. Max Bergner gehört auf diese Liste. Er ist einer, der den Unterschied machen kann. Doch Bergner fehlte viel zu häufig. Und die, die spielen konnten, haben ihre PS zu selten auf den Rasen gebracht. „Wir haben in dieser Saison kein einziges richtig gutes Spiel gehabt“, so Haupt, da müsse man ehrlich sein.

Vielleicht hilft es der Mannschaft, wenn wieder frischer Wind durch die Kabine weht. Wer der Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Sicher ist, dass Haupt erst einmal eine Pause einlegen wird, mindestens bis zum Winter. „Danach bin ich offen für neue Dinge.“