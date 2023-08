Heimstetten war zu gut: Karlsfeld ist raus aus dem Pokal

Blieb bei seiner Rückkehr ohne Tor: Kubilay Celik (rotes Trikot), hier im Zweikampf mit Abdul Bangura. © Habschied

Der TSV Eintracht Karlsfeld ist schon in der ersten Runde des Toto-Pokal-Wettbewerbs ausgeschieden. Auf eigenem Platz gab es eine 0:4-Niederlage gegen Heimstetten.

Karlsfeld – Nichts zu holen gab es für den TSV Eintracht Karlsfeld im Toto-Pokal gegen den SV Heimstetten. Die 0:4-Niederlage gegen den Bayernligisten am Dienstagabend bedeutete gleichzeitig das Aus in der ersten Hauptrunde. Heimstetten war vom allem vor dem Seitenwechsel klar überlegen und spielte mit der Führung im Rücken im Stil einer Spitzenmannschaft auf – sehr zur Freude von Kubilay Celik.

Der trickreiche Flügelstürmer war diesen Sommer von Karlsfeld nach Heimstetten gewechselt. Nach 17 Treffern in der abgelaufenen Spielzeit wollte Celik seinen nächsten Anlauf auf einen Stammplatz in der Bayernliga in Angriff nehmen. Und in Heimstetten stehen die Chancen besser als vor Jahren in Garching, wo sich Celik über ein Probetraining empfehlen musste.

„Heimstetten wollte ihn unbedingt. Für uns ist das ein großer Verlust, aber ich verstehe Kubi“, zeigte sogar Eintracht-Trainer Jay Alkan Verständnis. Am guten Verhältnis zwischen Celik und den Karlsfeldern änderte der Wechsel nichts. „Kubi war vor und nach dem Spiel bei uns. Wir verstehen uns gut. Im Spiel haben wir ihm zunächst allerdings etwas zu viel Raum gelassen“, sagte Alkan.

Den Unterschied machten allerdings andere. Kapitän Lukas Riglewski steht ganz oben auf der Liste der Spielentscheider des SV Heimstetten – und auch in Karlsfeld gab der Knipser seine Visitenkarte ab. In der 9. Minute nutzte er nach einem frühen Ballgewinn seiner Mitspieler die erste Chance der Gäste zur Führung. Zehn Minuten später war der 29-Jährige erneut zur Stelle: Ballannahme im Zentrum, harter Flachschuss mit dem nächsten Kontakt, Tor.

Heimstetten machte ernst. Der Bayernligist spielte aggressiv und ließ der Eintracht kaum Zeit zum Verschnaufen. Wenn die Gäste aufs Tempo drückten, bekamen die Karlsfelder Probleme. Alkan sah eine Teilschuld aber auch bei seinem Team: „Wir haben ihnen aber auch zu viel Raum gelassen. Und wenn sie Platz haben, nutzen sie das aus.“

Für die Eintracht wurde es nach dem Zwei-Tore-Rückstand schwer, bis zur Halbzeit kam aber immerhin kein weiterer Gegentreffer hinzu. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Karlsfelder. In der 62. Minute erlaubte sich Torhüter Dominik Krueger nach einem Rückpass allerdings einen Ballverlust. Nico Hollenberger konnte ins leere Tor einschieben (62.). Mit dem 0:3 war die Partie entschieden. Heimstetten hatte aber noch nicht genug und legte durch Sebastian Burke nach einem Konter das 0:4 nach (83.). Dabei blieb es.

„Heimstetten hat schon viel Qualität, wir können aber mit unserer Leistung nicht zufrieden sein – vor allem in der ersten Halbzeit“, sagte Alkan. Für sein Team war damit schon in der ersten Hauptrunde des Toto-Pokals Endstation. Angesichts des vollen Spielplans können die Karlsfelder damit allerdings leben. Am Samstag steht dann wieder das Tagesgeschäft auf der Agenda: In der Landesliga Südwest empfängt die Karlsfelder Eintracht den TSV Schwabmünchen.