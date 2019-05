Held: „Wir wollen vor allem auch jüngere Spieler fördern“

Sulzemoos mit dem letzten Saisonspiel gegen Eching

von Moritz Stalter schließen

Das Heimspiel des SV Sulzemoos am letzten Spieltag der Bezirksliga-Saison 2018/2019 steht im Zeichen des Abschieds. Fünf Spieler, darunter drei langjährige Sulzemooser, werden den Klub nach der Saison verlassen und am heutigen Samstag gegen den TSV Eching letztmals für den SVS auflaufen.

Mit Matthias Schlatterer und Markus Niedermeyer verlassen zwei Sulzemooser Urgesteine den Verein. Schlatterer tritt aufgrund privater Gründe kürzer und hängt die Fußballschuhe an den Nagel, Niedermeyer sucht eine neue Herausforderung. Er wechselt zum Kreisligisten SV Niederroth. „Menschlich ist es sehr schade für uns. Sportlich ist die Entscheidung verständlich. Wir wollen vor allem auch jüngere Spieler fördern, das ist auch die Pflicht eines Trainers. Wir hatten gute Gespräche mit beiden Spielern“, sagt Trainer Peter Held. Mit Markus Eisgruber verlässt ein weiterer langjähriger Sulzemooser den Verein. Eisgruber, der in der laufenden Saison bislang auf zwölf Einsätze kommt, wird gegen den TSV Eching ein letztes Mal das Sulzemooser Tor hüten. Wohin es den Schlussmann zieht, ist bislang noch offen: „Ich kann mir von Trainer bis Spieler alles vorstellen“, erklärt der 33-Jährige. Maximilian Rothfuß, der sich vor fünf Jahren dem SVS anschloss, wird Sulzemoos, wie auch Niedermeyer, in Richtung Niederroth verlassen. Dort trifft Rothfuß neben Niedermeyer auch auf die ehemaligen Sulzemooser Christian Hain (Trainer).

Lukas Schmitt, der den SVS nach einem einjährigen Gastspiel wieder verlässt. wechselt in Richtung Kammerberg. „Für Lukas lief es leider ab dem zweiten Teil der Hinrunde und gerade im Jahr 2019, auch aufgrund seiner Gesundheit, sportlich nicht mehr so gut. Er schließt sich nun seinem alten Weggefährten Matthias Koston an, der in Kammerberg Trainer wird. Daher ist der Weg sowohl sportlich als auch menschlich nachvollziehbar“, so Peter Held. „Ich hoffe, dass die Jungs einen schönen Abschied bekommen. Das Ergebnis sollte passen, es wäre aber auch schön, wenn viele Zuschauer kommen würden“, sagt SVS-Sprecher Matthias Kovacs. Die Aufstiegsrelegation ist für die Sulzemooser und den TSV Eching seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr möglich, allerdings streiten sich die beiden punktgleichen Teams um den dritten Tabellenplatz. Den wollen sich die Sulzemooser holen. Da der direkte Vergleich bei einem Remis nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel an den Gegner ginge, müssten die Sulzemooser gewinnen. „Wir haben was gutzumachen. Wir wollen Dritter werden und unsere makellose Heimserie im Jahr 2019 mit dem fünften Sieg im fünften Spiel weiter ausbauen“, sagt Kovacs.