„Ich will ein Anker auf dem Platz sein“ – Ex-Löwe Herbert Paul wechselt zur U23 des FC Ingolstadt

Von: Sebastian Isbaner

Herbert Paul wechselt nach seinem Engagement als Spielertrainer des FC Pipinsried zur U23 des FC Ingolstadt © IMAGO

Der ehemalige Sechziger Herbert Paul ist zurück bei seinem Jugendverein in Ingolstadt. Dort ist er vorerst als Spieler für die Reserve der Schanzer eingeplant.

München – Vergangene Saison wechselte Herbert Paul zum Beginn der Rückrunde als Spielertrainer zum FC Pipinsried in die Regionalliga Bayern. In der Liga stand der Verteidiger insgesamt neunmal auf dem Feld, konnte den Abstieg in die Bayernliga allerdings nicht mehr verhindern. Nach nur einem halben Jahr trennen sich die Wege von Paul und Pipinsried wieder. Der 29-Jährige heuert bei der U23 des FC Ingolstadt an.

Wieder beim Heimatverein: Paul kehrt zur Reserve des FC Ingolstadt zurück

Paul spielte bereits in der Jugend für die Schanzer, bevor er 2010 zu Greuther Fürth wechselte. Dort bestritt er 2012 sein erstes Spiel im Herrenbereich für die 2. Mannschaft des Kleeblatts in der Regionalliga. Über die U23 des FC Bayern München und den FC Schweinfurt wechselte der Abwehrspieler 131 Regionalligaspiele später zum TSV 1860 München in die 3. Liga. Für die Löwen lief er insgesamt 55-mal auf und steuerte fünf Torbeteiligungen bei.

Insgesamt 55 Einsätze bestritt Herbert Paul für die Löwen in der 3. Liga © Imago

Nach zwei Jahren bei 1860 wechselte Paul in die österreichische Bundesliga zu Austria Klagenfurt. Von dort führte ihn sein Weg über Pipinsried zurück zu seinem Jugendverein nach Ingolstadt. „Es war eine schwierige Phase zuletzt für mich. Ich habe auch überlegt, wieder ins Ausland zu gehen oder noch länger abzuwarten. Aber jetzt die Möglichkeit zu haben, zu Hause bei meinem Jugendverein zu spielen, ist wirklich eine gute Geschichte“, sagt Paul im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Herbert Paul will bei den Schanzern „Einblicke in ein NLZ bekommen“

Bei der U23 der Schanzer unterschrieb der ehemalige Löwe einen Ein-Jahres-Vertrag, vorerst nur als Spieler. Allerdings will der 29-Jährige bei seinem neuen, alten Verein wieder eine größere Rolle einnehmen. „Der Vertrag läuft jetzt erstmal für ein Jahr. Wir werden uns dann irgendwann nochmal zusammensetzen und besprechen, wie es weitergeht. Ich will mich früher oder später mehr als Trainer integrieren. Da ist Ingolstadt eine gute Adresse, mal Einblicke in ein NLZ zu bekommen und reinzuschnuppern“.

Einen Einsatz in der ersten Mannschaft hat der ehemalige Profi vorerst nicht im Visier. Ablehnen würde der 29-Jährige einen weiteren Drittliga-Einsatz aber nicht: „Ich bin nur für die U23 eingeplant. Wenn Michael Köllner jetzt allerdings anruft, würde ich auch nicht nein sagen.“

Bayernliga Nord: Erster Sieg im zweiten Spiel – Paul bei beiden Partien im Aufgebot

In der Reserve der Schanzer will Paul eine Vorbild-Rolle einnehmen und den jungen Mitspielern weiterhelfen. „Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die aber noch Zeit braucht. Wir müssen erst einmal von Spiel zu Spiel schauen, wie es sich entwickelt. Trotzdem wollen wir als Mannschaft eine gute Runde spielen. Da werde ich auch versuchen, den jungen Spielern zu helfen und ein Anker auf dem Platz zu sein“, sagt der Verteidiger.

Am vergangenen Wochenende starteten die Schanzer mit einer 0:1-Niederlage gegen Kornburg in die Bayernliga Nord. Am gestrigen Dienstag gelang den Ingolstädtern dann, auch dank Mithilfe ihres Neuzugangs, der erste Saisonsieg. Als nächster Gegner wartet mit Regionalliga-Absteiger VfB Eichstätt ein echter Härtetest auf Paul und seine neue Mannschaft. Anpfiff der Partie ist am Samstag, dem 29. Juli, um 11 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)