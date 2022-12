Volle Halle, motivierte Fußballer, faire Spiele – Gedächtnis-Turnier mit 350 Zuschauern

Faire Spielweise: Das Bild zeigt eine Spielszene des SV Günding gegen TSV 1865. © ro

Eine volle Georg-Scherer-Halle mit 350 zahlenden Fans gab es beim 21. Dachauer Hallenmasters Herbert-Reischl-Junior-Gedächtnis-Turnier um den VR-Cup in der ersten Qualifikationsrunde beim ASV Dachau.

Dachau – Dazu gute Spiele und Teams, die nach zwei Jahren Corona-Pause wieder hungrig auf den Hallenkick waren. Der erste Spieltag zeigte, dass die Fans den Hallenfußball annehmen und wieder heiß auf das traditionelle Hallenmasters für Männer sind. Die Schiedsrichter Thomas Arbogast und Andreas Henghuber hatten keine Probleme dank der fairen Spielweise der acht Teams. Es gab nur zwei Zeitstrafen und zwei Neunmeter. Qualifiziert für die Endrunde haben sich die SpVgg Erdweg, TSV Eintracht Karlsfeld I, SV Günding, TSV 1865 Dachau II und der SV Odelzhausen. Auf dem sechsten Platz landete der ASV Dachau II. Dieser Platz kann noch wichtig werden, da aus drei Gruppen der beste Sechste sich für das Finalfeld qualifiziert.

Sportlich hatte der Rekordgewinner mit zehn Titeln, die Karlsfelder Eintracht, einige Probleme, die Kreisligisten Erdweg und Günding in Schach zu halten. Am Ende stand für die Eintracht-Truppe der zweite Platz. Bemerkenswert dabei ist, dass Eintracht-Torjäger Nummer eins, Michael Dietl (33), sich für dieses Hallenmasters wieder seiner Wurzeln erinnerte und als Torwart fungiert, wie zuletzt in der U19 der Eintracht. Insgesamt gab es 80 Tore in 28 Spielen zu bestaunen.

Voll besetzt waren die Zuschauerränge in der Georg-Scherer-Halle. © ro

Die Minimalisten waren sicherlich der SV Günding, der es auf ein Torverhältnis von 6:6 brachte und Platz drei belegte. Bester Torschütze war Dragan Radojivic von der Zweiten des Bayernligisten TSV 1865 Dachau II mit sechs Toren, danach folgten die beiden Erdweger Martin Reindl und Daniel Mayr (Erdweg), Florian Jörg Schrattenecker, Kubilay Celik und Patrick Sattelberger, alle TSV Eintracht Karlsfeld I, alle mit vier Toren.

Die Highlights des ersten Tages waren sicherlich, dass der ASV Dachau II das kleine Derby gegen den TSV 1865 Dachau II mit 2:1 gewann und der Kreisligist SpVgg Erdweg nach dem souveränen Auftritt durchaus zu einem Geheimfavoriten gezählt werden darf. Und obendrein herrschte eine wahnsinnig gute Stimmung in der Georg- Scherer-Halle. ROBERT OHL

Die Spiele vom Mittwoch:

ASV Dachau II - SpVgg Erdweg 0:3

Tore: Martin Reindl, Daniel Mayr (2)

SV Türk Dachau - SV Odelzhausen 0:3

Tore: Peter Wagner, Frederic Asimont, Julian Bösinger

SV Günding I - 1.FC Kollbach 0:1

Tore: Matthias Regiert TSV Eintracht Karlsfeld I

TSV 1865 Dachau II 0:0

SV Türk Dachau - ASV Dachau II 1:1

Tore: Gökhan Bicer; Benedikt Rabl

1.FC Kollbach - SpVgg Erdweg 1:2

Tore: Eigentor (Martin Arzberger), Martin Reindl, Johannes Kirchner

SV Odelzhausen - TSV Karlsfeld I 0:3

Tore: Pascal Sattelberger (2), Lukas Paunert

TSV 1865 Dachau II - SV Günding I 0:1

Tore: Patrick Belitz

ASV Dachau II - 1.FC Kollbach 2:0

Tore: Armando Kokic, Dimitrios Savvidis

TSV Karlsfeld I - SV Türk Dachau 2:0

Tore: Furkan Ocaktan, Kubilay Celik

SpVgg Erdweg - TSV 1865 D. II 1:3

Tore: Martin Reindl; Dragan Radojevic (2), Jonas Peters

SV Günding I - SV Odelzhausen 0:0

TSV E. Karlsfeld I - ASV Dachau II 4:1

Tore: Fitim Raci, Pascal Sattelberger, Kubilay Celik, Florian Jörg Schrattenecker; Armando Kokic

TSV 1865 D. II - 1.FC Kollbach 2:0

Tore: Ismael Karaca, Mete Beren

SV Türk Dachau - SV Günding I 0:1

Tore: Dominic Richter

SV Odelzhausen - SpVgg Erdweg 1:2

Tore: Markus Prukob; Daniel Mayr, Stefan Stegmair

ASV D. II - TSV 1865 Dachau II 2:1

Tore: Benedikt Rabl, Maximilian Bauer; Mete Beren

SV Günding I - TSV E. Karlsfeld I 1:0

Tore: Jonas Schwarz

1.FC Kollbach - SV Odelzhausen 1:1

Tore: Robert Friedrich; Robert Mederer

SpVgg Erdweg - SV Türk Dachau 2:1

Tore: Marcel Baumgartner, Martin Reindl; Emrah Seyrek

SV Günding I - ASV Dachau II 3:2

Tore: Patrick Belitz, Raphael Penk, Matthias Keil ; Anto Bilic

SV Odelzhausen - TSV 1865 D. II 2:4

Tore: Sascha Richter, Peter Wagner; Enis Kavkazi (2), Dragan Radojevic (2)

TSV E. Karlsfeld I - SpVgg Erdweg 2:2

Tore: Florian Jörg Schrattenecker, Pascal Sattelberger; Manuel Rumler, Martin Arzberger

SV Türk Dachau - 1.FC Kollbach 1:2

Tore: Gökhan Bicer; Matthias Regiert (2)

SV Odelzhausen - ASV Dachau II 2:1

Tore: Julian Bösinger, Peter Wagner; Felix Bisle

SpVgg Erdweg - SV Günding I 3:0

Tore: Marcel Baumgartner, Andreas Obesser, Daniel Mayr

TSV 1865 D. II - SV Türk Dachau 4:4

Tore: Paolo D’Avanzo (2), Dragan Radojevic (2) ; Gökhan Bicer, Bilal Ylmaz (2), Emrah Seyrek,

1.FC Kollbach - TSV E. Karlsfeld I 1:3

Tore: Kubilay Celik (2), Florian Jörg Schrattenecker; Matthias Regiert

Tabelle

1. SpVgg Erdweg 16 15:8

2. TSV E. Karlsfed 14 14:5

3. SV Günding 13 6:6

4. TSV 1865 Dachau II 11 14:10

5. SV Odelzhausen 8 9:11

6. ASV Dachau II 7 9:14

7. 1.FC Kollbach 7 6:11

8. SV Türk Dachau 2 7:15