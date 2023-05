Hinten anfällig, vorne harmlos: Pipinsried verliert 0:4

Dreikampf: Faton Dzemailji will sich gegen die Augsburger Fabian Wessig (links) und Dorian Cevis durchsetzen. © Bruno Haelke

Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat auch sein Heimspiel gegen den FC Augsburg II mit 0:4 Toren verloren. An den letzten Sieg kann man sich beim FCP kaum noch erinnern.

Pipinsried – Wieder nichts zu holen gab es für den Fußball-Regionalligisten FC Pipinsried. Die Pipinsrieder verloren ihr Heimspiel in der heimischen Hazrolli-Arena gegen den FC Augsburg U23 glatt mit 0:4 Toren. Durch den Punktgewinn vom SV Heimstetten bei den kleinen Cluberer ist der FCP auf den letzten Platz in der Tabelle abgerutscht.

Für den Gastgeber war es erneut eine Niederlage, die unter dem Titel „Und täglich grüßt das Murmeltier“ abgehakt werden kann. „Ich kann mich da einfach nur wiederholen“, klagte Spielertrainer Herbert Paul in der Pressekonferenz nach dem Spiel, „in der Defensive machen wir zu viele Fehler, in der Offensive sind wir nicht durchschlagskräftig genug.“

Zumindest war die Pressekonferenz mit den Hauptakteuren, den beiden Trainer Herbert Paul und Tobias Strobl sowie FCP-Mediendirektor Hubert Fesl, geprägt von einem höflichen uns freundschaftlichem Umgang. So offerierte Fesl dem ehemaligen Pipinsrieder Trainer Strobl, dass er, Strobl, gegen Pipinsried sein 300. Spiel als Trainer absolviert hat – und dabei 150 Siege feiern durfte. „Und etliche Siege hast du mit uns gefeiert“, stellte Fesl mit einem Lächeln fest. Genau 60 Siege sind es, die Strobl in seiner Zeit als FCP-Coach mit den Gelb-Blauen eingefahren hat.

Davon ist der aktuelle Coach des FCP, Herbert Paul, noch eine Ecke weit weg. Seit nunmehr 17 (!) Spielen ist der FCP ohne Sieg, seit Paul im Amt ist, sind es 15. Allerdings ist dem jungen Spielertrainer nichts vorzuwerfen, er übernahm nach dem Abgang zahlreicher erfahrener Spieler eine junge und unerfahrene Mannschaft, die ein Wunder vollbringen sollte. Das Wunder – den Klassenerhalt bewerkstelligen – trat nicht ein, der Abstieg ist längst besiegelt. Und die neuen Verantwortlichen des FC Pipinsried erneuern den Verein mit viel Enthusiasmus gerade rundum.

Paul bekam während der Pressekonferenz aber auch Beifall für seine Ausführungen. Er redete nicht um den heißen Brei herum, sondern sprach Klartext. Auch Strobl brachte das Spiel wie gewohnt auf den Punkt. „In den vergangenen Spielen sind wie hoch angelaufen worden, heute haben wir es mit einem tiefer stehenden Gegner zu tun gehabt. Wir mussten uns selbst etwas erspielen gegen einen gut organisierten Gegner. Nach dem 2:0 war gefühlt der Deckel drauf, am Ende geht das 4:0 auch in Ordnung“, so Strobl, der es sich nicht nehmen ließ, seine Freunde zum Ausdruck zu bringen, dass sein ehemaliger Förderer und Entdecker Konny Höß wieder regelmäßig bei den Spielen und im Sportheim der Ilmtaler zu sehen ist.

In der 15 Minute nahm Jungprofi Aaron Zehnter einen langen Ball vom überragenden Hendrick Hofgärtner volley. Er donnerte die Kugel aus acht Metern auf der linken Seite ins lange Eck – 1:0. In der 49. Minute war die FCP-Abwehr unsortiert. Davide Dell’Erba ließ sich nicht zwei Mal bitten, er versenkte die Kugel humorlos aus zehn Metern im Gehäuse der Gastgeber. Nach 63 Minuten stand es dann 3:0, als Claudio Milican einen Pass von seinem Keeper Daniel Witetschek nicht unter Kontrolle bekam. Fabian Wessig sagte Danke. Marcus Müller sorgte dann in der 71. Minute für den 4:0- Endstand.

Die Pipinsrieder verloren neben den drei Punkten auch Spielertrainer Herbert Paul, der wegen einer Zerrung bereits nach 23 Minuten ausgewechselt werden musste. Zudem konnten die Hausherren nicht auf Marvin Jike zurückgreifen. Der Mittelstürmer leidet seit Wochen unter Kniebeschwerden, das Abschlusstraining musste er abbrechen, ein Einsatz machte keinen Sinn.

Am kommenden Wochenende kommt es zum ultimativen Kellerduell der Regionalliga Bayern, wenn der neue Tabellenletzte FCP beim Tabellenvorletzten Heimstetten zu Gast ist.