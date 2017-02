Hürzeler bastelt an Startaufstellung für den Liga-Auftakt

Generalprobe in zwei Akten

Eine Woche vor dem Start in die Liga testet der Bayernligist FC Pipinsried an diesem Wochenende gleich doppelt. FC-Trainer Fabian Hürzeler bittet Akteure zum letzten Test, bevor es am kommenden Samstag, 4. März, in Unterföhring wieder um Punkte geht.

Am heutigen Samstag treffen die Pipinsrieder bereits um 11 Uhr auf dem Kunstrasenplatz von Gersthofen auf den ehemaligen Bayernligisten Aindling. Am morgigen Sonntag ist der FCP um 15 Uhr zu Gast beim starken Landesligisten SV Türkgücü- Ataspor München. „Natürlich habe ich schon eine Vorstellung, wie die Mannschaft gegen Unterföhring aussehen soll. Aber verraten wird natürlich nichts, die Jungs sollen und müssen die Spannung hoch halten“, so der Pipinsrieder Übungsleiter.

Text: hae

Quelle: fussball-vorort.de