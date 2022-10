Immer diese Schnitzer: TSV Jetzendorf verliert in Illertissen

Der TSV Jetzendorf ist in der Landesliga zweifelsohne konkurrenzfähig - wenn er seine Fehler minimiert. Beim FV Illertissen gelang dies nicht: Und so gab es ein 1:3.

Jetzendorf – Machen die Fußballer des TSV Jetzendorf keine groben Schnitzer, sind sie in der Landesliga-Südwest konkurrenzfähig. Patzen sie wie am Samstag im Gastspiel beim FV Illertissen II, sind sie chancenlos. Bei der 1:3-Niederlage erwischte es den sonst so sicheren Rückhalt Jeremy Manhard.

Illertissen, ein Team aus der Tabellennachbarschaft, erarbeitete sich in der zweiten Minute einen Eckball. Keeper Manhard verschätzte sich und konnte nur noch zuschauen, wie Robin Glöckle den Ball ins Netz köpfte. Danach steigerten sich die Jetzendorfer. Sie waren die aktivere Mannschaft. „Wir hätten es in der ein oder anderen Situation sauberer spielen können. Trotzdem hatten wir Chancen auf den Ausgleich“, sagte TSV-Trainer Alexander Schäffler. Max Kreitmair und zweimal Leon Grauvogl waren nah dran am Torerfolg, es fehlten nur Kleinigkeiten. „Die Stimmung zur Halbzeit war gut. Die Jungs haben gemerkt, dass wir das Spiel drehen können und drei Punkte drin sind“, so Schäffler.

Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Gäste. Markus Pöllner führte einen Freistoß aus dem Halbfeld schnell aus, Ben Geuenich erkannte die Situation am schnellsten und köpfte zum Ausgleich ein (51.). Noch war genug Zeit für einen weiteren Treffer.

Doch die Jetzendorfer wurden ungeduldig, sie wollten die schnelle Führung. Und das schadete ihrem Spiel. „Wir haben es zu früh mit der Brechstange versucht und dadurch die Ordnung verloren“, sagte Schäffler. Hinzu kam der zweite größere Patzer – und auch diesen bestrafte Illertissen sofort. Luis Sarisakal verlor einen Zweikampf, den er eigentlich schon gewonnen hatte. Sein Gegenspieler zog aus spitzem Winkel ab, Manhard ließ den Ball durchrutschen, Maximilian Merkel staubte ab (67.).

Auf diesen Rückschlag hatte Jetzendorf keine Antwort mehr, der Sieg des FVI geriet nicht mehr in Gefahr. In der 88. Minute besiegelte Harleen Singh mit dem dritten Illertissener Treffer die 1:3-Niederlage der Jetzendorfer.

„Das ist ein Spiel, dass du eigentlich nicht verlieren darfst. Wenn du in der Liga bleiben willst, musst du hier mindestens einen Punkt, eigentlich sogar drei Punkte mitnehmen“, sagte Schäffler. „Wenn wir es nicht schaffen, unsere individuellen Fehler abzustellen, wird es uns so gehen wie in unserer letzten Landesliga-Saison.“

Die endete mit dem Abstieg. Noch hat der TSV Zeit – um zu lernen, seine Patzer abzustellen und um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Er darf es nur nicht mit der Brechstange probieren.