Immer wieder Unger: Jetzendorf verzweifelt am Torwart

Chancen hatten die Fußballer des TSV Jetzendorf (im Bild Leon Grauvogl) in Memmingen mehr als genug. Ein Tor gelang nicht. © HAB

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf verzweifelt bei der 0:1-Niederlage beim FC Memmingen II am gegnerischen Torwart. Spielertrainer Alexander Schäffler findet‘s „einfach nur bitter“.

Jetzendorf – In den vergangenen Wochen hätten sich die Jetzendorfer Landesliga-Fußballer über jede einzelne Torchance gefreut, im Gastspiel bei der U21 des FC Memmingen verzweifelten sie an Felix Unger. Der FCM-Keeper machte eine Möglichkeit nach der anderen zunichte, während seine Vorderleute eine ihrer Chancen nutzten. Der TSV Jetzendorf verlor mit 0:1– und reiste frustriert wieder aus Memmingen ab. „Das Ergebnis heute ist einfach nur bitter“, sagte der Jetzendorfer -Spielertrainer Alexander Schäffler nach dem Schlusspfiff.

Beide Teams trennten vor Spielbeginn nur zwei Punkte, die Formkurve sprach allerdings klar für die jungen Memminger Talente. Auf der anderen Seite wollten die Jetzendorfer nach drei Niederlagen in Folge eine Reaktion zeigen.

Beide Teams begannen forsch und spielten von Beginn an nach vorne auf dem Memminger Kunstrasenplatz, auf den die Partie wegen starker Regenfälle verlegt worden war. Schon nach fünf Minuten zielte Memmingens Jonas Kaufmann knapp vorbei.

Kaufmann war es auch, der in der 34. Minute die Memminger Führung erzielte – nach einem der wenigen Momente, in denen die Jetzendorfer nicht auf der Höhe waren. Dass die Gastgeber zur Halbzeit führten, hatten sie ihrem Keeper zu verdanken, denn Unger ließ die Gäste reihenweise verzweifeln. „Wir hatten mehr Chancen als in den vergangenen vier Spielen zusammen, aber ihr Keeper hat mindestens drei sensationelle Paraden gezeigt“, sagte Schäffler, der kurz vor der Halbzeit nach seinem Kopfball schon zum Torjubel angesetzt hatte, doch Unger kratzte den Ball aus der Ecke. Auch gegen Leon Grauvogl glänzte der Keeper.

Nach dem Seitenwechsel war vor den Toren weniger los als in der ersten Hälfte, dennoch wäre der Ausgleich möglich gewesen. Doch der sollte nicht fallen, auch weil die Latte für Memmingens starken Torhüter rettete. „Wir hatten mehr und die besseren Chancen. Mit null Punkten nach Hause zu fahren, fühlt sich wirklich mies an“, sagte Schäffler.

Der Grund für die Niederlage war schnell ausgemacht „Die Chancenverwertung muss besser werden. Sonst kann ich meinen Jungs nix vorwerfen. Es war unser bestes Spiel seit vier, fünf Wochen“, so der TSV-Coach weiter. In dieser Form werden die Jetzendorfer die für den Klassenerhalt nötigen Punkte holen.