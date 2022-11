Torwart-Parade in der Nachspielzeit bringt Jetzendorf den Sieg

Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat dank eines gehaltenen Elfers in Oberweikertshofen 2:1 gewonnen und damit seine schwache Auswärtsbilanz aufgehübscht.

Jetzendorf – Sie konnten nicht hinschauen. Jetzendorfs Spielertrainer Alexander Schäffler und zwei Oberweikertshofener standen im Mittelkreis, wendeten aber den Blick vom Strafraum ab. Keiner von ihnen wollte sehen, ob Osman Yontar in der Nachspielzeit seinen Elfmeter gegen Jeremy Manhard verwandelt. Dafür hörten sie, wie Yontar schoss – und kurz darauf der Ball an einen Handschuh klatschte. Danach jubelten die Gäste. Der TSV Jetzendorf hat am Samstag beim SC Oberweikertshofen mit 2:1 gewonnen – und seinen Auswärtsfluch besiegt.

„Wenn man sich die Heim- und die Auswärts-Tabelle anschaut, sieht man klar, wo wir uns steigern müssen“, hatte TSV-Spielertrainer Schäffler vor dem Duell gesagt – nach Niederlagen in den vergangenen fünf Auswärtspartien.

Mit Dominic Reisner fehlte Jetzendorf der beste Torschütze, doch von einer Schwächung war in der Anfangsphase wenig zu sehen. Die Jetzendorfer waren die aktivere Mannschaft und erspielten sich drei gute Torchancen. Eine davon nutzte Maximilian Kreitmair, der nach einem Steilpass von Ben Geuenich trocken einnetzte (9.).

„Die ersten 20 Minuten waren super – nicht nur wegen Kreitis Tor“, sagte Schäffler. Seine Mannschaft ließ wenig zu. Mit zunehmender Spieldauer verschlechterten sich aber die Platzverhältnisse. Ein kontrolliertes Passspiel wurde immer schwieriger, beide Teams setzten daher auf lange Bälle. An der Seitenlinie sorgte das Oberweikertshofener Publikum für eine aufgeheizte Atmosphäre. „Wir haben uns davon anstacheln lassen und uns dadurch das Leben schwer gemacht“, so Schäffler. Sein Team rettete den Vorsprung aber in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn verteidigten die Jetzendorfer tiefer, der SCO übernahm die Kontrolle, konnte aber keine Hochkaräter herausspielen. Auf der anderen Seite verpasste es der TSV Jetzendorf, eine seiner Konterchancen zu nutzen. In der 63. Minute passten die Jetzendorfer einmal nicht auf. Sie ließen Dominik Widemann nach einem langen Ball zu viel Raum. Der ehemalige Zweitliga-Stürmer des FC Heidenheim stoppte den Ball sehenswert und ließ Manhard keine Chance.

Schäffler reagierte: Er wechselte sich selbst, Luis Sarisakal und in der 89. Minute David Raabe ein. Letzterer sollte zum Matchwinner werden, denn nur eine Minute nach seiner Einwechslung drückte Raabe die Hereingabe von Markus Pöllner am langen Pfosten über die Linie.

Doch entschieden war noch nichts. Oberweikertshofen warf alles nach vorne. Nach einem Freistoß in den Strafraum räumte Manhard einen Stürmer ungestüm ab. Schäffler ärgerte sich, denn sein Keeper hätte die Situation besser lösen können. „Ich war leicht angesäuert und konnte auch deshalb nicht hinschauen.“

Doch Manhard machte seinen Fehler wett, tauchte nach rechts ab und parierte zur Ecke. Einmal mussten die Jetzendorfer also noch zittern, dann war Schluss. „Wir hatten über 90 Minuten die besseren Chancen, deshalb war der Sieg verdient“, freute sich Schäffler. Sein Team beendete seinen Auswärtsfluch bei den bis dahin vor heimischem Publikum ungeschlagenen Oberweikertshofenern.