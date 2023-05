Jetzendorf bleibt drin

Jetzendorfs Spielertrainer Alexander Schäffler übergibt einen Landesligisten. © HAB

Die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf haben vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Nach dem 4:1-Sieg in Hollenbach stand fest, dass Jetzendorf drin bleibt.

Jetzendorf – Als der Schlusspfiff ertönte, startete die Party des TSV Jetzendorf. Die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Schäffler hat sich durch den 4:1-Sieg beim TSV Hollenbach vorzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest gesichert. „Das ist der Wahnsinn, unser Wunschszenario ist eingetreten. Wir sind unglaublich glücklich und erleichtert“, sagte Schäffler.

Für den Spielertrainer war es ein ganz besonderer Tag, denn er hat dem Verein, für den er 15 Jahre lang spielte, den erstmaligen Klassenerhalt geschenkt. „Ein besseres Drehbuch hätte man nicht schreiben können“, so der 34-Jährige, der sich nach der Saison vom Fußball zurückziehen wird. Jetzendorfs Sprecher Manfred Zeindl freute sich deshalb besonders für den Coach: „Das ganze Trainerteam hat einen super Job gemacht, aber ganz besonders freue ich mich für Xandi.“

Schäffler hatte mit einem Spiel gerechnet, in dem „Kampf, Emotionen, Hektik und Fehler“ der entscheidend werden würden. Er sollte recht behalten. Hollenbach investierte viel und spielte schnörkellos. So, wie eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller eben spielt. „Sie haben hohe Bälle auf ihre Stürmer gespielt, die sie gut festgemacht oder weitergeleitet haben. Da waren sie gefährlich“, so Zeindl. Die Defensive der Gäste hielt aber dicht.

Im Spiel nach vorne setzten die Jetzendorfer auf Konter. Schäffler hatte dies vor dem Duell angekündigt: „Sie müssen kommen, wir werden Räume bekommen.“ Den Führungstreffer hatte seine Mannschaft aber einem Abstimmungsproblem der Hollenbacher Defensive zu verdanken. Ben Geuenich konnte ins leere Tor einschieben (31.). Stefan Nefzger legte mit einem sehenswerten 18-Meter-Schuss ins lange Eck das 2:0 nach (40.).

Es sag gut aus für die Jetzendorfer, die nach dem Seitenwechsel aber ausgekontert wurden. Michael Fischer erzielte den Anschlusstreffer (63.), das Zittern bei den Gästen begann. Doch Maximilian Kreitmair beruhigte in der 77. Minute mit einem verwandelten Alleingang die Nerven. In der Nachspielzeit machte Kreitmair mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 den Deckel drauf.

Danach konnten die Korken knallen – übrigens auf den Tag genau ein Jahr nach dem Aufstieg 2022. Wie sagte Schäffler: „Ein besseres Drehbuch hätte man nicht schreiben können.“