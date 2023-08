Jetzendorf bringt das 1:0 über die Zeit

Die Defensive um Florian Radlmeier stand. © hab

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat den SC Olching 1:0 geschlagen. In den Schlusssekunden war allerdings das große Zittern angesagt.

Jetzendorf – Dieses Fußballspiel war nichts für schwache Nerven. Der TSV Jetzendorf führte gegen den SC Olching, als der Gegner so reagierte, wie Teams in Rückstand reagieren: mit mehr Risiko und voller Offensive. Die Jetzendorfer wurden mehr und mehr in die Defensive gedrängt, ein schwacher Moment hätte gereicht, und der Sieg wäre dahin gewesen. Doch sie brachten das 1:0 über die Zeit.

Landesligist Jetzendorf kann mittlerweile auch knappe Führungen verteidigen – und dies über einen langen Zeitraum. Max Kreitmair hatte die Heimelf in der 18. Minute in Führung gebracht. Nach einer Situation, die ganz nach dem Geschmack von Trainer Stefan Kellner war: Der TSV eroberte den Ball an der gegnerischen Grundlinie. Über Stefan Stöckl und Sascha Beiz landete der Ball bei Kreitmair, der aus 14 Metern direkt abzog und auf 1:0 stellte. So wollen die Jetzendorfer spielen. Berauscht von der Führung, drängten sie auf den zweiten Treffer. Dieser war möglich, doch Kreitmair nutzte zwei Topchancen nicht.

Olching blieb im Spiel und steigerte sich nach einer halben Stunde, während die Jetzendorfer immer mehr den Zugriff verloren. Die Gäste konnten unbedrängt Diagonalbälle spielen und drängten so den TSV immer weiter in die Defensive. Was die Kellner-Elf aber bereits in dieser Phase gut machte: Sie verteidigte den Bereich vor dem Tor konsequent. Ein Verdienst der Innenverteidiger Wojciech Fassl und Lorenz Kirmair sowie der Außenverteidiger Frederic Rist und Florian Radlmeier.

In der Halbzeit nahm Kellner kleine Anpassungen vor. Das Ziel war, wieder höher zu stehen und die unbedrängten Diagonalbälle zu unterbinden. Olching stand nun zumindest unter Druck, die Flugbälle kamen nicht mehr so präzise an. Jetzendorf hatte mehr Zugriff und Chancen auf den zweiten Treffer, darunter eine Topmöglichkeit durch Dominic Reisner. Der Topscorer knallte den Ball aber aus der Nahdistanz über den Kasten.

Der Vorsprung blieb dünn, und dann passierte dies, was in solchen Spielen eben passiert: Die zurückliegende Mannschaft erhöht das Risiko. Olching stellte für die Schlussviertelstunde auf eine Dreierkette in Defensive und Offensive um. Die Jetzendorfer wurden immer tiefer hinten reingedrückt. Ein Fehler, eine Unkonzentriertheit oder ein Abstimmungsproblem und der Vorsprung wäre dahin gewesen.

Kellner brachte den kopfballstarken Ferdi Els. Eine gute Wahl. Bis in die Nachspielzeit ließ sein Team keine Hochkaräter zu. Dann bekamen die Gäste noch einmal eine Ecke. Der Ball segelte in den Strafraum, ein Olchinger brachte die Kugel aufs Tor und war bereit zum Jubeln – doch Rist köpfte den Ball von der Linie. Wenig später feierten die Jetzendorfer.