Jetzendorf erwischt einen rabenschwarzen Tag

Das war nicht ihr Tag: Dominic Reisner und der TSV Jetzendorf unterlagen im Lokalderby deutlich. © haB

Klare Niederlage vor 1250 Zuschauern. Landesligist TSV Jetzendorf hat das Lokalderby bei Aufsteiger FSV Pfaffenhofen 2:5 verloren.

Jetzendorf – Die Fußballer des TSV Jetzendorf hatten sich für das Derby beim FSV Pfaffenhofen viel vorgenommen. Umso enttäuschter waren sie, denn sie erwischten im ersten Landesliga-Duell beider Teams einen schwachen Tag. Vor 1250 Zuschauern verlor der TSV in Pfaffenhofen 2:5.

In den ersten Minuten passierte wenig, nach einer Viertelstunde kassierten die Gäste dann den ersten Dämpfer. Eine Freistoßflanke rutschte auf den langen Pfosten durch, wo Stefan Wagner am schnellsten reagierte und den Ball über die Linie drückte. Die Jetzendorfer waren nicht nur in dieser Situation einen Schritt langsamer als ihre Gegenspieler. Hinzu kamen Fehler, die zunächst allerdings folgenlos blieben.

Auf der anderen Seite hatte Stefan Stöckl die Chance auf den Ausgleich. Der Offensivmann traf den Ball bei seinem Volley aber nicht voll (35.). Zwingender waren weiterhin die Gastgeber, die in der Schlussphase der ersten Hälfte durch Dominik Binder nachlegten (39.). Gästetrainer Stefan Kellner war bedient: „Das war zu wenig. Ich habe mit einer Reaktion gerechnet.“

Doch die fiel aus. Im Gegenteil. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Max Siebald nach einem Ballverlust auf 3:0 für die Gastgeber. Die Jetzendorfer mussten nun aufpassen, nicht unter die Räder zu kommen. In der 70. Minute durften sie dann ebenfalls jubeln, weil Max Kreitmair nach einem langen Ball im Abschluss alles richtig machte.

Der Treffer gab Rückenwind – oder wie es Trainer Kellner formulierte: „In den nächsten zehn Minuten haben wir am Spiel teilgenommen.“ Die Jetzendorfer hofften kurz, doch das Comeback sollte ausbleiben. Nach einer Ecke beförderte Benedikt Vollnhals den Ball mit dem Oberschenkel über die Linie. Damit war die Partie gelaufen.

Kreitmair schnürte in der 85. Minute zwar den Doppelpack und brachte Jetzendorf noch einmal auf zwei Tore heran, doch mehr war an diesem Nachmittag nicht drin.

Die finale Aktion gehörte dann auch Pfaffenhofen. Nach einem Foul stellte Paulo Cipolla per Elfmeter auf 5:2 (90. + 6). Wenig später endete das für die Jetzendorfer frustrierende Derby.

„Wir haben einen rabenschwarzen Tag erwischt. Bitter ist, dass die Gegentore nach drei Standards und zwei individuellen Fehlern gefallen sind“, sagte Kellner. „Wir haben es ihnen zu leicht gemacht.“

Die Jetzendorfer müssen das Spiel bis Mittwoch aus den Köpfen haben. Dann steht das Duell beim TSV Bobingen auf dem Plan.