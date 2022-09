Jetzendorf geht auf eigenem Platz unter

Das Ziel war klar formuliert beim Fußball-Landesligisten Jetzendorf: daheim drei Punkte gegen Memmingen II. Was herauskam, war die bislang höchste Saisonniederlage - 0:4.

Jetzendorf – Nach durchwachsenen Leistungen in den vergangenen Wochen hatten die Landesliga-Fußballer des TSV Jetzendorf ein klares Ziel: drei Punkte gegen den FC Memmingen II. Die Grün-Weißen erwischten gestern allerdings einen schwachen Tag, sie verloren auf eigenem Platz deutlich mit 0:4.

Vor Spielbeginn hatte es eine gute Nachricht gegeben: Der zuletzt angeschlagene Dominic Reisner konnte auflaufen. Damit war der beste Torschütze der Jetzendorfer mit an Bord. Im Tor startete Ulrich Unterburger sein Debüt. Der Keeper hatte zunächst wenig zu tun, denn beide Teams lieferten sich ein Mittelfeldduell mit vielen Zweikämpfen, aber wenig Torabschlüssen. Das Niveau war überschaubar.

In der 40. Minute ging es aber dann doch einmal schnell – und prompt wurde Memmingen gefährlich: Die Gäste griffen über die linke Seite an, legten im Zentrum ab, und Musa Youssef netzte von der Strafraumgrenze zum 0:1 ein.

In der Viertelstunde nach Wiederbeginn hatten die Jetzendorfer Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer, die Tore erzielte aber der Gegner. Qazim Prushi erhöhte nach einer Stunde auf 0:2. Danach riss der Faden im Spiel der Grün-Weißen komplett. „Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen“, stellte TSV-Sprecher Anderl Eichner fest. Ohne gewonnene direkte Duelle konnten die Jetzendorfer den nun immer sicherer werdenden Gästen nichts mehr entgegensetzen. Tiziano Mulas (68.) und David Remiger (84.) bauten die Gästeführung bis zum Schlusspfiff aus und fügten dem TSV damit die höchste Niederlage in dieser Landesliga-Saison bei.

„Memmingen war heute besser und hat verdient gewonnen – auch in dieser Höhe“, sagte Eichner nach dem Schlusspfiff. Für die Jetzendorfer war es das sechste Spiel in Folge ohne Sieg. Der Blick geht wieder in den Rückspiegel. stm