TSV Jetzendorf geht mit neuem Selbstvertrauen ins nächste Spiel

Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf will bei seinem Gastspiel in Illertissen nachlegen, nach dem 2:0 gegen Hollenbach wäre dies der nächste Schritt raus aus der Krise.

Jetzendorf – Lange Auswärtsfahrten bringen Schwierigkeiten mit sich. Körper und Geist gehen in den Ruhezustand über und müssen dann wieder aktiviert werden. In Kempten ist den Landesliga-Fußballern des TSV Jetzendorf ist das fast gelungen, zweimal haben sie allerdings geschlafen. Das reichte dem Gegner, um das Spiel zu entscheiden. Am heutigen Samstag (14 Uhr) beim FC Illertissen II wollen die Jetzendorfer über 90 Minuten wach sein.

„Wir wollen den Schwung mitnehmen“, sagt TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler vor dem Gastspiel in Illertissen. Aufsteiger Jetzendorf hat vor einer Woche durch den 2:0-Sieg gegen Hollenbach Selbstvertrauen getankt. „Uns ist der Schritt aus der Ergebniskrise gelungen Der Sieg war wie eine Befreiung. Das hat man nach dem Spiel und im Training gemerkt“, so Schäffler, nachdem seine Mannschaft zuvor sechsmal in Folge verloren hatte. Der Leistungstrend zeigte bereits vor dem Hollenbach-Spiel nach oben. In Kempten etwa, wo der TSV knapp mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatte, aber nah dran war an einer kleinen Überraschung.

Für Aufbruchstimmung sorgt auch die personelle Situation. „Wir können fast aus dem Vollen schöpfen“, sagt Schäffler. Der 33 Jahre alte Spielertrainer könnte erstmals nach seiner Innenbandverletzung im Knie wieder im Kader stehen. Sicher dabei ist erstmals in dieser Saison Stefan Nefzger. Nach seiner Knie-Operation im Sommer steht der Mittelfeldspieler vor seinen ersten Landesliga-Minuten. „Stefan wird uns weiterbringen, wir müssen aber die richtige Dosierung finden“, sagt Schäffler. In der Aufstiegssaison hatte Nefzger elfmal getroffen. Ein erneuter Ausfall wäre bitter – für den Spieler und den TSV. Sollte der 27-Jährige allerdings sein altes Leistungsniveau erreichen, bekommt der TSV in der Offensive neue Möglichkeiten.

Es läuft bei den Jetzendorfern. „Einen Wermutstropfen gibt es aber“, so Schäffler. Er spricht die Verletzung von Flo Radlmeier an. Der musste gegen Hollenbach nach einem Zusammenprall mit Torhüter Jeremy Manhard ausgewechselt werden. Die Diagnose: Nasenbeinbruch. „Das ist bitter. Flo ist ein absoluter Stammspieler und Leistungsträger in der Viererkette“, sagt Schäffler. Allerdings muss Radlmeier nicht operiert werden. Das verkürzt die Ausfallzeit erheblich. „Wir rechnen damit, dass Flo zwei, drei Wochen fehlen wird“, sagt Schäffler.

Wer Radlmeiers Platz in der Außenverteidigung übernehmen wird, ist offen. Der neue Mann in der Viererkette wird allerdings gefordert sein. „Illertissen ist eine taktisch und technisch gut ausgebildete Mannschaft“, hat Schäffler beobachtet. Da die Regionalliga-Reserve meistens eine Woche vorher gegen den nächsten Jetzendorfer Gegner spielt, hat er die FVI-Zweite schon häufiger auf Video gesehen. Sein Fazit: „Die haben ein paar Punkte zu wenig auf dem Konto.“

So sind beide Teams Tabellennachbarn. Der TSV reist mit einem klaren Ziel an. „Wir wollen so spielen wie in den vergangenen Wochen und ohne Fehler bleiben, dann ist was drin“, sagt Schäffler. Gewinnen die Grün-Weißen, ziehen sie am Gegner vorbei.