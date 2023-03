Jetzendorf will beeindruckende Serie fortsetzen

Geht die Erfolgsserie für Markus Pöllner und den TSV Jetzendorf weiter? © hab

Der Landesligist TSV Jetzendorf ist schon seit acht Spielen ungeschlagen. Beim formstarken VfB Durach soll die Serie fortgesetzt werden.

Jetzendorf – Bleibt der TSV Jetzendorf am heutigen Samstag (14 Uhr) beim VfB Durach ungeschlagen, baut er seine Serie auf neun Spielen ohne Niederlage in der Landesliga Südwest aus. Der Haken ist, dass Durach ebenfalls erfolgreich aus der Winterpause gestartet ist und TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler die Allgäuer auf einem Niveau mit dem starken Gegner vom vergangenen Wochenende sieht.

„Was Kompaktheit, Zweikampfstärke, mannschaftliche Geschlossenheit und das Spiel mit Ball angeht, ist Durach ist eins zu eins vergleichbar mit Weißenburg“, sagt Schäffler. Und jener TSV Weißenburg forderte die Jetzendorfer beim 0:0 wie schon lange kein Gegner mehr. Weil Torhüter Jeremy Manhard unter anderem einen Elfmeter parierte, blieb Jetzendorf jedoch zum achten Mal in Folge ungeschlagen.

Mit der Defensivleistung war Schäffler dennoch zufrieden. Seine Abteilung Attacke blieb allerdings nach 13 Toren bei den drei Siegen nach der Winterpause zum ersten Mal ohne Treffer. „Vorne müssen wir uns steigern. Da haben wir gegen Weißenburg nicht den besten Tag erwischt“, blickt Schäffler zurück.

Schäffler erinnert sich an das 2:2-Remis gegen Durach im August 2022: „Es war sehr umkämpft. Wir hätten es sogar noch gewinnen können mit dem Elfmeter kurz vor Schluss, aber während des Spiels hatten wir Probleme und auch etwas Glück.“

Einfacher wird es trotz der hervorragenden Entwicklung der Jetzendorfer nicht. Durach ließ am vergangenen Spieltag beim 3:2-Erfolg in Illertissen die Muskeln spielen. In der Tabelle liegt der VfB auf Platz acht – nur einen Punkt und zwei Plätze hinter dem TSV. Das heißt: Gewinnen die Allgäuer, ziehen sie an Jetzendorf vorbei.

„Wir werden alles reinwerfen und wollen mindestens einen Punkt für den Klassenerhalt sammeln“, versichert Schäffler. Den wollen die Jetzendorfer so schnell wie möglich eintüten. Fünf Punkte fehlen zur magischen zur 40-Punkte-Marke, die zum Synonym für den Klassenerhalt geworden ist.

Unterdessen laufen die Planungen für die nächste Saison. Vom SE Freising kommt Frederic Rist (22), ein spielerisch wie technisch starker linker Außenverteidiger. „Er passt sportlich wie charakterlich hervorragend zu uns. Fredi ist bei uns schon seit Jahren ein Thema“, sagt Jetzendorfs Abteilungsleiter Willi Leimberger.

Neben dem Platz machen die Jetzendorfer ihre Hausaufgaben, in Durach wollen sie auch auf dem Rasen überzeugen. Christos Papadopoulos (Arbeit) und Josef Keimel (Urlaub) werden die Partie verpassen, alle anderen Spieler aus dem Kader stehen zur Verfügung – und wollen zum neunten Mal in Folge punkten.