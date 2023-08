Jetzendorf will erst gar nicht unter Druck geraten

Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf ist nach zuletzt zwei Niederlagen abgerutscht, steht auf dem Abstiegsrelegationsplatz. Höchste Zeit, etwas zu unternehmen.

Jetzendorf – Der TSV Jetzendorf wartet in der Landesliga Südwest nach drei Duellen gegen den FV Illertissen II noch auf seinen ersten Sieg. Am heutigen Samstag (14 Uhr) starten die Jetzendorfer bei der Regionalliga-Zweitvertretung den nächsten Anlauf. Dass die erste Mannschaft des FVI zeitgleich in Nürnberg spielt, verbessert die Chancen der Jetzendorfer erheblich.

Die Illertissener Zweite ist wie alle Reserveteams davon abhängig, ob die erste Mannschaft Spieler anfordert oder abgibt. In dieser Saison kam das Landesliga-Team dabei schlecht weg, die Folge: nur vier Punkte aus sechs Spielen. Ihren einzigen Saisonsieg holten die Illertissener ausgerechnet gegen den aktuellen Tabellenzweiten Ehekirchen (1:0).

Eine Überraschung? Keineswegs. „In diesem Spiel haben sie fünf Spieler aus dem Regionalliga-Kader eingesetzt“, hat der Jetzendorfer Trainer Stefan Kellner erfahren. Und weiter: „Sie sind eine Wundertüte. Dass die Erste an diesem Wochenende zeitgleich spielt, könnte gut für uns sein. Aber egal wie sie aufgestellt sind: Es wird keine einfache Geschichte.“

Die Jetzendorfer werden aber erst einmal auf sich schauen. Nach Niederlagen in Durach (1:3) und gegen Gilching-Argelsried (0:2) ging es in der Tabelle zurück auf einen Abstiegsrelegationsplatz. Keine Tabellenregion, in der sich Teams gerne aufhalten. „Wir wollen eine Drucksituation vermeiden“, sagt Kellner. Und dafür brauchen die Jetzendorfer wieder Punkte – im Idealfall drei. „Die Leistungen in den letzten beiden Spielen waren nicht so verkehrt. Am Ende des Tages entscheiden in der Landesliga aber Kleinigkeiten die 50-50-Spiele. Und da waren unsere Gegner besser“, so Kellner.

Auch in der vergangenen Saison hatte Jetzendorf Phasen, in denen der Gegner abgebrühter wirkte. Die Jetzendorfer stellten dies aber nach und nach ab. Die Verjüngung des Kaders vor dieser Saison versetzte den TSV jedoch wieder einen Schritt zurück. Die Startelf an den ersten Spieltagen dieser Saison hatte einen Altersdurchschnitt von etwas mehr als 23 Jahren. In der vergangenen Spielzeit waren es meist über 26 und gelegentlich sogar 27 Jahre im Schnitt gewesen. Dies machte sich in einigen Spielen bemerkbar.

„Unser Ziel ist, über 90 Minuten konzentriert zu sein“, so Kellner. Er weiß, dass dies nicht von heute auf morgen geht und seine jungen Spieler Zeit brauchen werden. Der TSV-Coach ist aber von der Lernfähigkeit seiner Spieler überzeugt. Mindestens ein Punkt beim FV Illertissen II ist drin für die unbekümmerten Jetzendorfer.