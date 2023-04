Jetzt heißt es für Dachau 1865: nachlegen

Uns helfen nur Siege, wir werden nicht rumtaktieren! 65-Trainer Orhan Akkurt Kottern geschlagen, Landsberg geschlagen: Für Florian Mayer (links) und den TSV Dachau läuft es gerade optimal. © ro

Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 empfangen den TSV Schwaben Augsburg. Nach Siegen gegen die Topteams Kottern und Landsberg ist die Vorgabe klar: drei Punkte.

Dachau – Nach zwei Siegen in Folge gehen die Bayernliga-Fußballer des TSV 1865 Dachau ihre nächste Aufgabe mit ordentlich Rückenwind an. Am heutigen Samstag um 14 Uhr empfangen sie den TSV Schwaben Augsburg.

Die Dachauer haben gegen die Spitzenmannschaften Kottern und Landsberg zwei eminent wichtige Siege eingefahren. Immer mehr ist die Handschrift des neuen Trainers Orhan Akkurt zu sehen, der stets auf Sieg spielen lässt und durch aktives Coaching immer nahe an der Mannschaft ist. Und offenbar folgt ihm die Mannschaft. Die Chancen auf den direkten Klassenerhalt – dazu müsste Platz 13 geholt werden – sind wieder größer geworden. Denn der Tabellen-13. Nördlingen liegt mit drei Punkten Vorsprung wieder auf Schlagdistanz.

Und am kommenden Wochenende sind die Dachauer in Nördlingen zu Gast. Womöglich wird es ein echtes Endspiel um Platz 13. Sollten beide Mannschaften am Saisonende punktgleich sein, zählt der direkte Vergleich. Das Hinspiel im September ging mit 4:1 klar an den TSV 1865.

Aber erst einmal muss die Akkurt-Elf ihre Hausaufgaben gegen die Schwaben aus Augsburg meistern. Und das wird schwer genug. Im Hinspiel gab es eine 1:2-Niederlage. Den Dachauer Treffer damals markierte Sebastiano Nappo, der nun wegen einer Schultereckgelenkssprengung länger ausfällt. Neben Sebastiano Nappo fehlt heute der erkrankte Martin Schön.

Kurios: Die letzten vier Spiele gingen immer 2:1 aus. Dreimal hatten die Augsburger die Nase vorne, einmal Dachau.

Beim Tabellenachten Schwaben Augsburg stürmt die aktuelle Nummer zwei der Bayernliga-Toptorjäger: Julian Kania hat in dieser Saison schon 22 Tore erzielt, er traf auch im Hinspiel.

Aber die Dachauer sind bereit. „Die Mentalität in der Mannschaft hat sich positiv entwickelt, die Mannschaft merkt, dass in ihr mehr Qualität steckt, als der Tabellenplatz aussagt“, so 1865-Abteilungsleiter Marcel Richter. „Wir haben es wieder in der eigenen Hand, die Liga ohne Relegation zu halten.“

Trainer Orhan Akkurt betont, dass jetzt die Grundspannung hochgehalten werden müsse, bis das Ziel Klassenerhalt erreicht ist. „Uns helfen nur Siege, wir werden nicht rumtaktieren, auch wenn der Gegner wie Augsburg eine gute Mannschaft und einen guten Trainer hat.“