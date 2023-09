Pipinsrieder Jugendgruppe auf Ausflugsfahrt

Teilen

Einsatz auf der Kippe: Mit Benedikt Lobenhofer fehlt womöglich ein weiterer Routinier. © hae

Personalmangel wird bei Fußballern oft und gern beklagt. Die Mannschaft, die der Bayernligist FC Pipinsried nach Sonthofen schickt, ist jedoch wirklich eine bessere U23. Die Ausfallliste ist ellenlang.

Pipinsried – Man könnte sie als verstärkte U21 bezeichnen, die Mannschaft, die der Bayernligist FC Pipinsried zum Auswärtsspiel nach Sonthofen schickt. Denn der FCP geht ohne jede Übertreibung personell am Stock, will aber nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier landen. Anpfiff der Partie 1. FC Sonthofen gegen den FC Pipinsried ist an diesem Samstag um 14.30 Uhr.

„Wo soll ich anfangen?“, fragt der Pipinsrieder Trainer Martin Weng, ehe er aufzählt, wer nicht zur Verfügung stehen wird. Neben den Langzeitverletzten Jochi Müller (Kreuzbandriss), Ludwig Räuber (Innenbandriss im Knie), Yomi Scintu (Sehnenabriss im hinteren Oberschenkel), Ben Gärtner (Schienbein angebrochen), Daniel Jelisic (Knie) werden im Allgäu auch noch Kevin Gutia (Hochzeit), Simon Rauscheder (private Gründe), Philipp Federl und Marvin Jike (beide Grippe mit Fieber) fehlen. Zu allem Übel knickte Benedikt Lobenhofer am Dienstag im Training um, sein Einsatz steht auf der Kippe. „Ich habe bei mir auf dem Zettel 22 Spieler stehen, von den denen waren zwölf im Abschlusstraining, ohne unsere U19-Spieler“, so Weng achselzuckend.

Vielleicht brennen ja gerade die jungen Pipinsrieder Kicker auf ihren Einsatz und bringen so deutlich mehr Emotionen auf den Platz, als in den vergangenen Spielen zu sehen war. Auch Coach Weng ist es seit geraumer Zeit zu ruhig auf dem Rasen, da ist dann jede zusätzliche Emotion im Spiel und auf der Bank willkommen.

Falls Lobenhofer zur Verfügung steht, hat der FCP diesmal ein Durchschnittsalter von 20,7 Jahren, spielt Lobenhofer nicht, liegt der Durchschnitt bei 20,5. Angelo Mayer wird in jedem Fall der älteste Spieler der Pipinsrieder in Sonthofen sein – mit 26 Jahren ist er zusammen mit Fabian Benko (25) die „Altersfraktion“ im Team des FCP.

„Für mich ist Sonthofen kein typischer Aufsteiger. Sie hatten meiner Meinung nach schon die letzten Jahre in der Landesliga einen Bayernliga-Kader“, sagt Weng. Der Pipinsrieder Trainer weiß von der „sehr guten Achse“, die Sonthofen mit Manuel Wiedemann, Markus Notz und Andreas Hindelang hat. „Die führen das Ganze.“

Sonthofen habe zu Saisonanfang ein paar unglückliche Niederlagen gehabt, habe sich dann aber gut gefangen. „Letzte Woche haben sie in der Nachspielzeit gegen Heimstetten das 0:1 bekommen“, berichtet Weng. Das Spiel gegen Rain (1:2) im Juli hat sich Weng angeschaut, er ist der Meinung, dass Sonthofen dieses Spiel niemals hätte verlieren dürfen.

Sonthofen hat zwei Tore pro Spiel erzielt, allerdings auch 1,6 Gegentore bekommen. Die Pipinsrieder Abwehr steht statistisch bei 0,8 Gegentoren. Bleibt aus Sicht der Pipinsrieder zu hoffen, dass diese Statistik weiter ausgebaut werden kann.

„Es wird eine schöne Aufgabe für unsere U21 in Sonthofen. Ich bin selber sehr gespannt, wie sich die Jungs schlagen werden“, so Weng. Die aus der Not geborene Aufstellung habe auch einen Vorteil, so Weng mit einem gequälten Lächeln: „Der Gegner kann sich nicht auf uns einstellen.“