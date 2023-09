Pipinsrieder Jugendreisegruppe fährt einen Dreier ein

Verletzte, Erkrankte: Der FC Pipinsried hat ein großes Personalproblem. In Sonthofen fehlte auch Benedikt Lobenhofer. © Bruno Haelke

Der Bayernligist FC Pipinsried hat in Sonthofen nach einem frühen Tor von Benedikt Wiegert mit 1:0 gewonnen - ein Ausrufezeichen einer blutjungen Mannschaft.

Pipinsried – Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat sein Auswärtsspiel beim 1. FC Sonthofen am Samstag mit 1:0 gewonnen. Trotz zahlreicher Ausfälle behielt der FCP die Oberhand, Benedikt Wiegert sorgte mit seinem Treffer in der 3. Minute für das Endergebnis.

Das Allgäu ist immer eine Reise wert – das galt auch für die blutjunge Mannschaft aus Pipinsried. Die Mannschaft hatte zum Anpfiff ein Durchschnittsalter von 21,2 Jahren.

Bevor der Reisebus in Richtung Sonthofen startete, gab es für FCP-Trainer Martin Weng weitere unerfreuliche Nachrichten. Sein Keeper Maximilian Retzer hatte sich am Freitagabend wegen einer Grippe abgemeldet, am Samstagmorgen musste dann auch Angelo Mayer wegen eines grippalen Infekts passen. Nur gut, dass sich Philipp Federl nach zurückliegender Grippe mit Fieber zurückmeldete. „20 bis 25 Minuten werden schon gehen, hat er mir gesagt“, so Weng, der natürlich erfreut darüber war, dass sein erfahrenster Spieler zumindest mit an Bord war.

Die Pipinsrieder standen im Stau, die Partie wurde deshalb 15 Minuten später angepfiffen. „Da ging dann natürlich vor dem Spiel alles hopp-hopp. Vielleicht war das auch für meine junge Mannschaft okay so, da kommen dann nicht allzu viel Gedanken auf“, sagte Weng.

Das Match begann für den FCP wie im Bilderbuch: mit der ersten Szene gleich die Führung. FCP-Keeper Daniel Witetschek schlug ab. Der Ball landete bei Mittelstürmer Daniel Gerstmayer, der per Kopf auf Benedikt Wiegert verlängerte. Der pfeilschnelle Pipinsrieder Offensivakteur umkurvte den Sonthofener Schlussmann Marco Zettel und schob den Ball zum 1:0 für sein Team ein.

In der Folge zeigten die Pipinsrieder ihre gewohnt gute Defensivarbeit. Beim Gastgeber lief nichts zusammen, doch die Mannschaft um den FCP-Defensiv-Strategen Benedikt Lobenhofer ließ den Gastgeber am Leben. „Bis Mitte der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel zumachen müssen“, monierte Weng. Der eingewechselte Philipp Federl und Daniel Gerstmayer hatten das 2:0 mehrmals auf dem Fuß, doch der zweite Treffer wollte einfach nicht fallen.

In der Schlussphase drückte der Gastgeber energisch auf den Ausgleich. Mit einem Alu-Treffer von Andreas Hindelang hatte Sonthofen Pech. Danach retteten der Pipinsrieder Abwehrspieler Tim Greifenegger und Keeper Daniel Witetschek gemeinsam auf der Linie. Mit Glück, aber auch Geschick brachte die junge Pipinsrieder Mannschaft das 1:0 über die Ziellinie.

„In Anbetracht der Ausfälle und Umstände bin ich sehr zufrieden“, sagte Weng. „Die Jungs haben es gut gemacht, das frühe Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt. In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel gut kontrolliert, haben dann aber vergessen, das 2:0 zu machen. So hatten wir zum Schluss etwas Glück, aber das gehört auch dazu.“

Im Vorfeld habe man nur damit beschäftigt, wer zur Verfügung stand. Weng: „Es bringt ja nichts, über die nachzudenken, die nicht dabei waren.“

Gut hinbekommen haben die Pipinsrieder bislang auch ihre Leistungen im Toto-Pokal. Als Belohnung erwarten die Bayernliga-Kicker aus dem Dachauer Landkreis am morgigen Dienstag um 17.15 Uhr im Achtelfinale den Regionalligisten SV Wacker Burghausen.