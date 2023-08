Kammerberg hat viel vor

Er verlangt viel: Kammerbergs Spielertrainer Matthias Koston. © Archiv

Platz eins oder zwei in der Bezirksliga Nord: Trainer Matthias Koston, Spielertrainer der SpVgg Kammerberg, gibt vor dem Spiel gegen den ASV Dachau ein ambitioniertes Ziel aus.

Kammerberg/Dachau – Die SpVgg Kammerberg empfängt am heutigen Mittwoch (18 Uhr) den ASV Dachau, einen der Aufstiegsfavoriten in der Fußball-Bezirksliga Nord. Da die starken Regenfälle der letzten Tage dem Kammerberger Rasen zugesetzt haben, steht allerdings eine kurzfristige Absage im Raum.

Die ist so konkret, dass sich beide Trainer bereits wegen eines Nachholtermins austauschten. „In Kammerberg hat es mehr geregnet in anderen Orten des Landkreises“, sagt SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Am vergangenen Wochenende erwischte das Unwetter den exponiert gelegenen Trainingsplatz so sehr, dass mobile Tore Hunderte Meter weit vom Trainingsplatz auf ein angrenzendes Feld geweht wurden. „Keine Ahnung, wie das möglich war“, so Koston.

Ginge es nach ihm, würde die Partie im Fall einer Absage um einen Tag nach hinten geschoben werden. „Dieser Donnerstag geht bei uns allerdings nicht“, sagt ASV-Coach Manuel Haupt, der anfügt: „Der 3. Oktober wäre allerdings eine Möglichkeit.“ Damit könnten beide Trainer leben.

Am liebsten wäre es ihnen aber, wenn die Partie wie geplant stattfinden könnte. Kammerberg liegt in der Tabelle auf Platz drei und damit zwei Plätze und einen Punkt vor den Dachauern, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben. Verstecken wird sich die Spielvereinigung nicht. Die Ansprüche sind gestiegen. „Ich habe meine Spieler gefragt, wie sie auf die Tabelle blicken. Ob sie elf Punkte sehen und den dritten Tabellenplatz oder ob sie fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Schwabing sehen“, erzählt Koston. Er bevorzugt die zweite Variante: „Das Ziel sind die ersten zwei Plätze. Ob das realistisch ist, steht in einem anderen Buch. Aber ich hätte gerne weniger Punkte Rückstand auf die Spitze. Das Ziel ist, gegen den ASV was mitzunehmen.“

Koston kennt den ASV, er spielte dort schließlich lang. Klar verfolgt er aufmerksam, was bei seinem Ex-Club passiert. „Sie performen nach der extrem kurzen Vorbereitung noch nicht so, wie sie es gerne hätten. Für mich sind sie mit den bisher sensationellen Schwabingern aber der große Favorit – noch vor Freising und Manching.“ Für Koston zählen die Qualität in den Eins-gegen-Eins-Duellen, die Erfahrung und die Stärke bei Standards zu den Pluspunkten der Dachauer.

ASV-Coach Haupt kennt die Kammerberger ebenfalls bestens. Er verbrachte die ersten vier Jahres seiner Trainerkarriere bei der Spielvereinigung und übergab 2019 an Koston. „Die Kammerberger haben eine gute Mannschaft und eine starke Entwicklung genommen“, so Haupt. Während zu seiner Zeit im Sommer viele Spieler aus den unteren Ligen kamen, kann die heutige Spielvereinigung sogar Akteure wie Landesligaspieler Fitim Raqi an Land ziehen.

„Die Kammerberger sind unbequem zu spielen. Das wissen wir noch aus den letzten Duellen“, erinnert sich Haupt. Damals in der Spielzeit 2021/22 setzten sich die Dachauer zweimal durch. Doch momentan sind beide Teams so nah beieinander wie vielleicht noch nie. Das wollen die Kammerberger ausnutzen. MORITZ STALTER