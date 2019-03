Kammerberg: Haupt warnt sein Team vor Sebastian Zielke

SpVgg Kammerberg – Kirchheimer SC Sonntag, 14.30 Uhr:

von Moritz Stalter schließen

Mit einer Woche Verspätung startet die SpVgg Kammerberg aus der Winterpause. Im ersten Spiel wartet mit dem Tabellenführer Kirchheimer SC der schwerstmögliche Gegner auf das Team von der Dachauer Landkreisgrenze.

Nachdem die Partie der Partie der Kammerberger am vergangenen Wochenende beim FC Moosburg aufgrund der nicht bespielbaren Plätze in Moosburg abgesagt werden musste, beobachtete die Spielvereinigung tatenlos, wie sich ihr Rückstand auf den rettenden elften Platz auf sechs Punkte vergrößerte. Komplett ohne Druck gehen die Kammerberger daher nicht in die Partie gegen den Tabellenführer aus Kirchheim, denn bei nur noch zehn ausstehenden Saisonspielen halten sich die Möglichkeiten auf Punkte in Grenzen. „Ich freue mich trotzdem auf die Partie“, sagt Kammerbergs Trainer Manuel Haupt.

Er weiß aus dem Hinspiel: Chancenlos ist seine Mannschaft auch gegen die beste Mannschaft der laufenden Saison nicht. Beim 3:3 in Kirchheim hatten die Kammerberger nach 45 Minuten mit 3:0 geführt. „Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite leider das Gegenteil“, fasst Haupt zusammen. Wie stark die Kirchheimer sind, dokumentiert ihr Lauf seit jener Partie im August 2018: Von 14 Ligaspielen gewannen sie 13, nur bei der 2:3-Niederlage in Pfaffenhofen blieb die Elf von Spielertrainer Steven Toy ohne Punkte. Doch was macht den KSC so stark?

„Die Kirchheimer haben nicht den einen überragenden Spieler, sind aber ausgeglichen besetzt – und das auf einem sehr hohen Niveau“, sagt Haupt. Der Blick auf die Torschützenliste des KSC unterstreicht Haupts Einschätzung: Sebastian Zielke, der treffsicherste Akteur des Spitzenreiters, steht bei acht Saisontoren und hat vier Tore weniger erzielt als Kammerbergs Sebastian Waas (zwölf). Dafür haben für den KSC (60 Tore, beste Offensive der Liga) in der laufenden Saison bereits 17 (!) Spieler ins Schwarze getroffen. Zum vergleich:, bei den Kammerbergern (34 Tore) sind es nur fünf. Die Spielvereinigung geht als krasser Außenseiter in die Partie – und das auch noch personell geschwächt. Zu den Langzeitausfällen stieß nun auch noch Linus Scherer, bei dem in der vergangenen Woche das Pfeiffersche Drüsenfieber diagnostiziert worden ist. „Sebastian Waas, Kevin Streit und Alexander Drescher werden für das Kirchheim-Spiel ebenfalls ausfallen“, sagt Haupt. Die Chancen auf Punkte steigen dadurch nicht, der Trainer sieht seine Mannschaft dennoch mit Chancen. „Wir haben einen Plan. Die Umsetzung haben wir in der Woche trainiert. Wir glauben an unsere Chance“, so Haupt.