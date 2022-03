Kammerbergs Coach setzt auf Zweikampf, Tempo und Cleverness

Einen unangenehmen Gegner will Trainer Matthias Koston mit seiner SpVgg am Sonntag abgeben. © Riedel

Nach einer intensiven Vorbereitung starten die Bezirksliga-Kicker der SpVgg Kammerberg am Sonntag (15 Uhr) gegen den FSV Pfaffenhofen in ihren Saisonendspurt.

Kammerberg - An das Hinspiel erinnern sich die Kammerberger ungern zurück. Sie zeigten eine ihrer besten Leistungen in dieser Saison, belohnten sich aber wie so häufig nicht. In der Nachspielzeit kassierte die Spielvereinigung nach einem hohen Ball in den Strafraum den Gegentreffer zum 0:1-Endstand.

Die SpVgg soll ein unangenehmer Gegner sein

Im Rückspiel fordert Coach Matthias Koston viel Engagement von seinen Spielern. „Die Plätze sind nicht so gut wie im Sommer. Zweikampf, Tempo und Cleverness – darauf kommt es jetzt an“, sagt der SpVgg-Spielertrainer. Um ein unangenehmer Gegner sein zu können, forderte er seine Mannschaft in der Vorbereitung. Die Spieler zogen mit – zumindest diejenigen, die trainieren konnten. Denn die Trainingsbeteiligung war aus verschiedenen Gründen, darunter auch Corona-Fälle, niedriger als in den vergangenen Jahren.

Quartett steht zum Auftakt nicht im Kader

Zudem verpassten Leander Lask, Christoph Spielberger, Marcel Truntschka und Alex Nefzger die Vorbereitung aufgrund von Verletzungen komplett. Sie werden auch beim Ligaauftakt gegen Pfaffenhofen nicht im Kader stehen. „Ich hoffe, dass Alex und Leander nächste Woche zurückkehren. Es wird dann aber sicher noch ein paar Wochen dauern, bis sie spielen können“, so Koston.

Immerhin sind seit dem letzten Test, der 0:3-Niederlage gegen Oberweikertshofen, keine Verletzten dazugekommen. Wir gehen mit 15 Spielern in die Partie gegen Pfaffenhofen“, sagt Koston. Ab 15 Uhr zählt es dann. Den Gegner blendet Koston bewusst aus. „Pfaffenhofen hat viel Qualität, aber wir schauen erst einmal auf uns“, sagt der Coach. Gelingt dies so, können die Kammerberger auch den FSV schlagen.