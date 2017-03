Karlsfeld-Coach lobt Mannschaftsleistung: "War nicht zu erkennen, wer Erster ist"

Auf geht’s, Buam: Der Karlsfelder Michael Dietl trieb den TSV in Landshut Team immer wieder lautstark an.

Überzeugender Auftritt gegen Tabellenführer

Eintracht Karlsfeld - Der TSV Eintracht Karlsfeld hat sich beim Landesliga-Spitzenreiter SpVgg Landshut überraschend einen Punkt erspielt. Das torlose Remis war verdient und schmeichelte eher den Landshutern als der Eintracht.

Die Eintracht war von der ersten Minute an gut im Spiel. Die Elf von Luigi Marseglia und Sakis Kiourkas trat mutig auf und ließ sich von der Tabellenposition des Gegners nicht einschüchtern.

„Für den neutralen Zuschauer war nicht zu erkennen, wer in der Tabelle Erster und wer Zwölfter ist“, freute sich Kiourkas über das beherzte Auftreten seiner Mannschaft beim Liga-Primus. Landshut konnte in der Offensive kaum Akzente setzen und wenn, dann nicht aus dem Spiel heraus. Ihre besten Aktionen hatten die Hausherren nach Standardsituationen – darunter auch weite Einwürfe. Als Abnehmer suchten sie immer wieder Lukas Winterling, der die Eintracht-Verteidigung forderte.

Die besseren Möglichkeiten hatten aber die Gäste. Fitim Raqi verpasste im Zentrum einen Querpass von Daniel Tarmann um Haaresbreite. Michael Dietl war ebenfalls nah dran am Führungstreffer, er scheiterte aber an Landshuts Torhüter Johannes Huber. „Die klareren Chancen hatten wir“, so Sakis Kiourkas über die ersten 45 Minuten. Als Kompliment dürfen die Karlsfelder auch die Tatsache verstehen, dass Landshuts gefährlicher Offensivmann Mariusz Suszko mehr lamentierte als Fußball spielte.

„Ich habe erwartet, dass Landshut in der zweiten Halbzeit offensiver wird“, fügt Kiourkas an. Die Eintracht verhinderte den gegnerischen Angriffswirbel aber durch eine auf allen Positionen konzentrierte Vorstellung. Die Gäste spürten, dass sogar mehr als nur ein Punkt möglich sein könnte. Allerdings gelang es ihnen nur selten, sich gegen die SpVgg-Defensive durchzusetzen. Der Tabellenführer verteidigte hart und manchmal jenseits der Grenze des Erlaubten. „Der Schiedsrichter war okay, in der ein oder anderen Situation hätte er aber härter durchgreifen müssen“, so Kiourkas. In der Offensive vertraute Landshut – wie schon vor dem Wechsel – der Qualität bei Standardsituationen. Spätestens bei Eintracht-Schlussmann Dominik Krüger war aber Endstation.

Die letzte Chance des Spiels hatten die Gäste, Ivan Crnac scheiterte aber mit seinem guten Schuss, sodass es beim torlosen Remis blieb. Mit dem Punkt können die Karlsfelder leben, hundertprozentig zufrieden damit sind sie aber nicht. „Ich könnten jetzt mit Phrasen wie ‘vor dem Spiel hätte ich das unterschrieben’ und so weiter kommen. Natürlich freuen wir uns über den Punkt, aber: Heute wäre mehr möglich gewesen“, sagte Saki Kiourkas nach der Partie. „Wir müssen versuchen, diese Form zu halten, um am nächsten Wochenende zu gewinnen“, so der Trainer weiter. Dann empfängt die Eintracht den TuS Geretsried.

Stenogramm

SpVgg Landshut – TSV Eintracht Karlsfeld 0:0

SpVgg Landshut: Johannes Huber, Tobias Rewitzer, Lukas Winterling, Christian Steffel, Benedikt Neumeier, Mariusz Suszko, Tobias Steer (56. Bastian Aimer), Robin Oswald, Jonas Wieselsberger, Matthias Seidel (75. Asllan Shalaj), Marcus Plomer (68. Luca Löffler)

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Thomas Oswald, Thomas Ettenberger, Paolo Albanese (69. Ivan Crnac), Fitim Raqi, Michael Dietl, Daniel Tarmann-Monschein, Tobias Pontow, Philip Lorber, Domenico Tanzillo, Milos Kobilarov

Schiedsrichter: JonathanSchädle

Zuschauer: 250

Tor: Fehlanzeige

Text: stm

Quelle: fussball-vorort.de