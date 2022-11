Karlsfeld will den fünften Sieg in Folge

Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld empfängt Sportfreunde Schwaig - und will seinen Lauf fortsetzen. Ziel ist der fünfte Sieg in Folge.

Karlsfeld – Elf Spieler pro Team, ein Ball und zwei Tore – es gibt komplexere Sportarten als Fußball. Erfolgsserien oder Ergebniskrisen zu erklären, ist allerdings alles andere als einfach. Weshalb die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld seit einem Monat Dinge richtig machen, die ihnen zuvor nicht gelungen sind, wissen sie selbst nicht. Die Folgen sind jedoch unübersehbar. „Es macht wieder mehr Spaß im Training, es ist mehr Zug drin“, sagt Co-Spielertrainer Dominik Schäffer. Am Samstag (14 Uhr) wollen die Karlsfelder im eigenen Stadion gegen die Sportfreunde Schwaig den fünften Sieg in Folge einfahren.

Der TSV Eintracht Karlsfeld hat seine größte Krise seit dem Aufstieg in die Landesliga Südost einfach weggewischt. Die sieben Niederlagen aus acht Spielen zwischen Mitte August und Anfang Oktober sind Geschichte. „Wir haben uns gefangen“, sagt Schäffer. Seit dem 5:1-Sieg gegen das Schlusslicht Brunnthal haben die Karlsfelder ihren Rhythmus gefunden – und auch ihre Viererkette: Lukas Paunert und Ivan Ivanovic im Zentrum harmonieren prächtig, Lorenzo Kehl und Jonas Eicher setzen auch im Spiel nach vorne Akzente, ohne ihre Defensivaufgaben zu vernachlässigen. Auch die Stürmer beteiligen sich am Spiel nach hinten. „Wie lassen kaum noch etwas zu“, so Schäffer.

Schwaig steckt immer noch in der Phase, aus der sich die Karlsfelder herausgearbeitet haben. Die Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Held wurde in der vergangenen Saison Dritter, in der laufenden Spielzeit läuft wenig zusammen. Schwaig beendete die Hinrunde auf dem drittletzten Platz und ist in akuter Abstiegsnot.

Dass die Sportfreunde in der kommenden Saison in der Bezirksliga auflaufen müssen, kann sich Schäffer nicht vorstellen: „Sie haben gute Spieler und spielen attraktiv. Aber sie verlieren in dieser Saison die 50-50-Spiele.“ Ein Indikator für die spielerische Klasse der Schwaiger ist die Tordifferenz: minus eins. Die Konkurrenz im Tabellenkeller liegt im zweistelligen negativen Bereich. Der Wert zeigt, dass die Held-Elf schwer zu stoppen ist, wenn sie in Fahrt kommt.

Die Karlsfelder wollen verhindern, dass dieser Fall am Samstag eintritt. Schäffer: „Wenn wir wieder so kompakt stehen und kaum Chancen zulassen, sieht es auch gegen Schwaig gut aus. Aber wir dürfen kein bisschen nachlassen.“