Eintracht Karlsfeld II: Die erste Saisonniederlage fällt heftig aus

Nur ein Gegentor kassierte Erdwegs Keeper Chlubek im Spiel gegen Sulzemoos (dunkle Trikots). © hab

Fußball-Kreisligist TSV Eintracht Karlsfeld II hat die erste Saisonniederlage kassiert. In Obermenzing gab‘s ein herbes 0:5. Trotzdem bleibt Karlsfeld Tabellenführer.

Karlsfeld/Dachau – Nach vier Siegen in vier Spielen hat der TSV Eintracht Karlsfeld II die erste Saisonniederlage kassiert – und die fiel mit 0:5 heftig aus. Dennoch bleibt Karlsfeld in der Kreisliga 1 vorn.

SV Waldeck Obermenzing –TSV Eintracht Karlsfeld II 5:0 (2:0): Der TSV Eintracht Karlsfeld II ist in den ersten Saisonwochen durch die Kreisliga geflogen. Doch nach vier Siegen zum Start hat es die Landesliga-Reserve erstmals erwischt. Kein Beinbruch, findet Trainer Flo Beutlhauser: „Es war klar, dass wir nicht durchmarschieren werden. Meine Laune ist daher auch nicht so schlecht, wie sie das Ergebnis vermuten lassen könnte.“ Um beim SV Waldeck unter die Räder zu kommen, reichte ein guter Gegner und eine unterdurchschnittliche eigene Leistung. Die Karlsfelder spielten ohne Verstärkung aus der ersten Mannschaft. Hinzu kam, dass Waldeck giftiger in den Zweikämpfen war und einen gepflegten Ball spielte.

„Das hat mich nicht überrascht. Waldeck ist einer meiner Geheimfavoriten“, so Beutlhauser. Lukas Milicevic (9.) und Christoph Seizinger (29.) brachten die Obermenzinger in Führung. Die Gäste glaubten trotz des Zwei-Tore-Rückstands noch an die Wende. „Wir haben zweimal gewechselt und wollten noch mal angreifen. Mit dem dritten Gegentor kurz nach der Halbzeitpause war das Spiel dann durch“, gab Beutlhauser zu. Dem 3:0 von Alexander Hercog (54.) ließen Seizinger (61.) und Maximilian Graf (75.) zwei weitere Treffer folgen. Sie besiegelten damit die erste Saisonniederlage der Karlsfelder. stm

SV Günding – SV Lohhof 2:2 (1:1): Die Gäste aus Lohhof begannen sehr engagiert, drängten den SVG mächtig in die Defensive. Das 0:1 durch Niklas Sternke in der 38. Minute war sicher nicht unverdient. Doch der SV Günding konnte sich rechtzeitig befreien, spielte nach dem 1:1 durch Matej Popovic (45.) Ausgleich gut mit. Ein bemerkenswertes Tor, da der gut leitende Schiedsrichter Silas Kempf einen Abseitspfiff zu Recht revidierte und den Treffer gelten ließ. Patrick Hoelzl brachte Lohhof in der 51. Minute abermals in Front. Das 2:2 erzielte Stephan Liebl per Foulelfmeter in der 73. Minute. Am Ende hätte der SVG noch durch Patrick Reizinger das Siegtor erzielen können, aber auch die Gäste hatten noch zwei gute Chancen, SVG-Torwart Dominic Richter parierte glänzend. „Vor dem Spiel wäre ich mit einem Unentschieden nicht zufrieden gewesen, aber jetzt nachdem Schlusspfiff schon“, sagte SVG-Trainer Markus Remlein. Der SVG steht als Zwölfter auf einem Relegationsplatz. ro

TSV Moosach-H. – TSV 1865 Dachau II 0:3 (0:1): Auf einem nach einigen Partien sehr schlecht zu bespielenden Rasenplatz holte sich die Bayernliga-Zweite einen sicheren Sieg. Die Tore fielen in der 45. Minute durch Jan Lipovsek und in der 55. Minute durch Christian Doll. Der 1865-Spielertrainer setzte mit seinem zweiten Treffer in der 90. Spielminute noch einen drauf. Doll lobte seine Mannschaft „für ihre tolle Moral und den Kampfgeist“ bei einem Spiel unter schwierigen Bedingungen. Den Moosacher Platz bezeichnete Doll schlichtweg als „Acker“. Mit zehn Punkten liegen die Dachauer auf einem guten dritten Tabellenplatz, nur knapp hinter dem Führungsduo Karlsfeld II und TSV Allach. ro

Niederroth – FC Alte Haide-DSC München 5:1 (1:0): Beim SV Niederroth ist immer was los. Der FC Alte Haide-DSC München wurde im Ligaspiel mit einer 5:1- Packung auf die Heimreise geschickt. Mit einem Torverhältnis von 13:13 rangiert das Team von Sebastian Hüttner nach fünf Spieltagen auf Platz sieben. Gegen die Landeshauptstädter tat sich der Gastgeber im ersten Spielabschnitt schwer, die Partie war weitestgehend ausgeglichen. Trotzdem ging die Führung des SVN in Ordnung, Lukas Schmitt hatte getroffen (22.). In der zweiten Halbzeit legten die Hüttner-Schützlinge eine Schippe drauf und landeten vier weitere Volltreffer. Der zur Pause eingewechselte Lukas Obert lieferte dabei einen Doppelpack. Die weiteren Tore erzielten Matthias Hartl und Johannes Scherm in der Nachspielzeit. Der Ehrentreffer ging auf das Konto von Daniel Neumeier. hae

SV Weichs – VfR Garching II 2:1 (1:0): Der SV Weichs ist endgültig in der Kreisliga angekommen. Bis zum Sieg über die Bayernliga-Reserve aus Garching hatte die Mannschaft von Trainer Korbinian Regert allerdings jede Menge Arbeit. Hiobsbotschaft für den SVW: Innenverteidiger und Neuzugang Mirza Omic zog sich einen Bruch des linken Mittelfußes zu. „Er hat zuletzt überragende Spiele abgeliefert, das ist schon ganz schön bitter für ihn und für uns“, so der schockierte Coach der Weichser, Korbinian Regert. Nach dem 4:2- Sieg im Nachholspiel gegen den TSV Moosach-Hartmannshofen waren die Kicker aus dem Dachauer Landkreis etwas müde, trotzdem setzte Regert zunächst auf seine Stammformation. Alen Muminovic sorgte für die Führung (10.), die Aboubakar Ndikumana neun Minuten nach der Halbzeit egalisierte. Das 2:1 für Weichs fiel in der 72. Minute. Der Schiedsrichter sah ein Eigentor von Maik Vogel, der Weichser Stürmer Alen Muminovic beanspruchte den Treffer für sich. Sei’s drum, der SVW sicherte sich die drei Punkte und rangiert nun auf Rang vier. hae

SC Inhauser Moos – TSV Allach 09 0:5 (0:2): Mit einer Rumpfelf konnte der SCI gegen den TSV Allach 09 nicht mithalten. Bereits zur Pause lag der Gast nach Toren von Thomas Huser (13.) und Uli Fries (38.) mit 2:0 in Front. Allach setzte gleich nach der Pause noch einen drauf, Teeo Pejazic traf in der 47. Spielminute. Für das Endergebnis sorgte Robert Juric mit einem Doppelpack (53./85.). Der Sieg des TSV geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Wo die Nöte und Sorgen im Spiel von SCI-Trainer Marco Hahm liegen, wird mit einem Blick auf das Torverhältnis sichtbar. Nach vier Spielen weist der SCI ein Torverhältnis von 4:9 auf. Beim Gastgeber hofft man nun auf das Match am heutigen Dienstag beim TSV Moosach-Hartmannshofen, dort will die Hahm-Elf endlich wieder punkten, sprich: Tore schießen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. hae

SpVgg Erdweg – SV Sulzemoos 3:1 (1:1): Für den Überraschungscoup des Tages sorgte die SpVgg Erdweg mit dem 3:1-Erfolg über den Titelaspiranten aus Sulzemoos. Nach drei Siegen zu Beginn der Saison ist die Maschinerie des Sulzemooser Trainerduos Markus Wagenpfeil und Markus Niedermeyer mächtig ins Stocken geraten. Der Gastgeber ging früh in Führung und hatte nach dem Tor von Florian Reinbrecht (4. Spielminute) in der Folge noch mehrere Chancen, auf 2:0 zu erhöhen. Doch die Möglichkeiten wurden ausgelassen, stattdessen erzielte der Gast aus Sulzemoos nach einem Standard durch Yasir Ammar Sani mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. Nach der Pause drückte der SVS aufs Tempo und hatte mehr Spielanteile. Doch zwei Konter der SpVgg trafen die Sulzemooser und ihren Anhang bis ins Mark. Florian Reinbrecht mit seinem zweiten Treffer (77.) und Tobias Egerland (83.) machten den Sack zu. Die SpVgg belohnte sich für den kämpferischen Einsatz mit drei Punkten, während Sulzemoos zum zweiten Mal in Folge in die Röhre schaute. hae