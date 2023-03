Karlsfeld ist noch nicht raus aus dem Aufstiegsrennen

Michael Dietl und der TSV Eintracht Karlsfeld haben den Aufstieg noch nicht aus den Augen verloren. © hab

Er ist nur Tabellenachter. Doch der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld will mit einem Sieg in Geretsried den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.

Karlsfeld – Ohne zwei Spielerausfälle wäre das Fazit zur Vorbereitung des Fußball-Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld positiv gewesen. Doch die langen Ausfälle von Lukas Paunert und Osman Akbulut vergrößern das Loch in der dezimierten Innenverteidigung. Dennoch richten Trainer „Jay“ Alkan und Robin Kömmling, technischer Leiter der Karlsfelder, den Blick nach oben. Gelingt der Start aus der Winterpause am heutigen Samstag beim Tabellen-14. TuS Geretsried (15 Uhr), könnte die Karlsfelder Eintracht noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen.

Die Karlsfelder hatten sich mit sechs Siegen aus den vergangenen sieben Spielen in die Winterpause verabschiedet. Doch zum Jahresende folgte der erste große Dämpfer: Stamminnenverteidiger Paunert riss sich beim Hallenmasters in Dachau das Kreuzband – zum zweiten Mal in seiner noch jungen Karriere. Nun muss sich der 22-Jährige erneut zurückkämpfen. Paunerts Verletzung trifft die Karlsfelder hart, zumal mit Osman Akbulut ein weiterer Innenverteidiger nach einer Tätlichkeit in der Vorbereitung lange ausfallen wird. Wie lange ist noch offen. „Osman hat sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen, und er wurde in dieser Situation provoziert. Eine Tätlichkeit geht trotzdem gar nicht“, sagt Kömmling.

Der technische Leiter des Landesligisten hofft dennoch, dass Akbulut noch in dieser Saison auflaufen kann, denn auf der Innenverteidiger-Position gehen Trainer Alkan die Optionen aus. Nach dem Abgang von Niklas Uhle zum SC Olching steht mit Ivan Ivanovic nur noch ein gelernter Innenverteidiger im Team. Die Allrounder Fabian Schäffer und Thomas Ettenberger sind die nahe liegenden Optionen für die Defensivzentrale. Trainer Alkan hat sich zunächst auf Ettenberger festgelegt: „Etti hat ein überragendes Stellungsspiel und spielt einen sehr guten Aufbau.“

Neben Uhle haben auch Torhüter Fabian Müske (VfB Hallbergmoos) und Furkan Ocaktan (TSV Haunstetten) den Club verlassen. Müske wollte mehr Spielpraxis, Ocaktan wegen seines Studiums in Augsburg weniger pendeln. „Ich glaube bei Furkan nicht, dass es ein Abschied für immer ist“, so Kömmling. Ein „echter“ Neuzugang fehlt zwar, Leon Ritter ist immerhin gefühlt neu. Ritter kehrt Mitte März von seinem Auslandsaufenthalt zurück und sollte bald eine Option sein. „Leon wird fit zurückkommen“, ist sich Trainer Alkan sicher. Vorerst wird Michael Dietl die Last im Sturm schultern müssen.

Wenn Dietl weiterhin so stark spielt im bisherigen Saisonverlauf und sich die neu formierte Innenverteidigung mit Ettenberger und Ivanovic gut einspielt, kann die Eintracht in der Tabelle klettern. Wichtig ist ein guter Start am heutigen Samstag in Geretsried.

Im Hinspiel haben sich die Karlsfelder glatt mit 4:1 durchgesetzt. Gelingt ihnen dies auch im Rückspiel, könnte der Rückstand auf den zweiten Platz auf zwei Punkte schrumpfen.