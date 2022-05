Karlsfeld: Nach enttäuschenden Leistungen - TSV will gegen Ampfing zurück in die Erfolgsspur

Einer der „jungen Wilden“ des TSV Eintracht Karlsfeld, der sich auf mehr Einsatzzeit freuen darf: Lukas Paunert (re.). © hab

Der TSV Ampfing ist zu Gast bei der Eintracht aus Karlsfeld. Für Karlsfeld ist die Saison sportlich so gut wie vorbei. Die Gäste dagegen kämpfen um den Klassenerhalt.

Karlsfeld - Samstag, 13 Uhr: Nach den Spielen in den vergangenen Wochen trauerten die Kicker vom TSV Eintracht Karlsfeld häufig der verloren gegangenen Motivation nach. Am Samstag wollen sie im Heimspiel gegen den TSV Ampfing den Spaß in den Vordergrund stellen und damit wieder in erfolgreich sein. Der Gegner hat mehr Druck. Ampfing steht zwei Punkte über den Abstiegsrelegationsplätzen. Die von Rainer Elfinger trainierten Gäste waren Mitte März auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt.

Seitdem holten sie aber nur noch einen Punkt aus sieben Spielen. Die Abstiegszone rückte immer näher. Am vergangenen Wochenende unterlag Ampfing mit 1:2 im Kellerduell beim Kirchheimer SC. In der Schlussphase holte sich übrigens Daniel Toma die Gelb-Rote Karte ab. Kein Einzelfall, die Ampfinger belegen mit 71 Gelben, sieben Gelb-Roten und drei Roten Karte das Ende der FairnessTabelle der Landesliga Südost. Wenn die Ampfinger diszipliniert auftreten, so wie im Hinspiel gegen Karlsfeld, können sie aber auch die Großen der Liga ärgern. Für die Karlsfelder war das 1:2 im Hinspiel in Ampfing die dritte Saisonniederlage. Mittlerweile sind sechs weitere Pleiten hinzugekommen. Es läuft nicht beim Tabellenvierten, der droht, seinen Platz an den Verfolger Holzkirchen zu verlieren.

Karlsfeld will zum Ende wieder auf die jungen Akteure setzen.

Der TuS liegt drei Spieltage vor dem Ende nur noch drei Punkte hinter der Eintracht. Die Tabellenposition und auch das vor Wochen ausgegebene 60-Punkte-Ziel stellen die Eintracht-Trainer Jochen Jaschke und Sebastian Stangl im Saisonendspurt aber in den Hintergrund. „Nachdem der Aufstieg nicht mehr drin war, wollten wir die Konzentration hochhalten. Die Ergebnisse haben aber nicht gestimmt. Jetzt geht es darum, die Saison gut ausklingen zu lassen und Spaß zu haben“, erklärt Stangl. In den ausstehenden Spielen gegen Ampfing, in Holzkirchen und gegen Aiglsbach werden die Karlsfelder wieder auf ihre jungen Akteure setzen.

Gegen Ampfing fehlen unter anderem Kapitän Fitim Raqi, der sich beim 0:3 in Eggenfelden am vergangenen Wochenende verletzt hat, und Stürmer Michael Dietl. „Von unserem Stamm sind gerade nicht viele Jungs verfügbar“, sagt Stangl. Sein Kollege Jaschke und er wollen für die jungen Spieler nun ein „entspanntes Umfeld schaffen“. Das heißt, sie sollen ohne Druck auflaufen können und sich Dinge zutrauen. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer auf die gleichen Leute gesetzt. Jetzt steht ein Umbruch an - mit allem, was dazugehört“, so Stangl. Er hat akzeptiert, dass dazu auch schwächere Leistungen und Ergebnisse gehören. Gegen den ein oder anderen Punkt an den letzten Spieltagen hätte er aber natürlich nichts. (Moritz Stalter)