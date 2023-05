Karlsfeld verpasst eine große Chance – der ASV Dachau auch

Die frühe Gelegenheit, doch Fitim Raqi trifft in der 5. Minute beim Elfer nur den Pfosten. © Norbert Habschied

Keine Tore im Landesliga-Lokalderby Karlsfeld gegen ASV Dachau. Beide Mannschaften haben damit am Freitagabend eine große Chance verpasst.

Karlsfeld/Dachau – Sekunden vor dem Schlusspfiff setzten sich die Dachauer noch einmal auf dem Flügel durch, Sebastian Mack kam blank vor dem Karlsfelder Tor an den Ball. Ein unsauberer erster Kontakt sowie Eintracht-Keeper Dominik Krüger verhinderten den Siegtreffer. Der TSV Eintracht Karlsfeld und der ASV Dachau haben sich alles abverlangt, das Derby in der Landesliga Südost am Freitagabend endete aber ohne Tore. Beide Teams verpassten durch das 0:0-Remis eine große Chance.

„Wir haben uns mit dem Aufstieg eigentlich nicht mehr beschäftigt“, gab Eintracht-Trainer Jay Alkan zu. Denn eigentlich war der Zug schon abgefahren. Aufgrund der Patzer der Konkurrenten tat sich die Tür aber noch einmal auf. Die Karlsfelder hätten nur durchgehen müssen, denn Chancen hatten sie gegen den ASV Dachau. Nicht aus dem Spiel heraus, aber bei Standardsituationen. Doch die Eintracht-Spieler wollten es zu genau machen – so wie Fitim Raqi in der 5. Minute. Nach einem Foul an Kubilay Celik im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, doch Kapitän Raqi setzten den Ball an den Pfosten.

Glück für die Gäste, die im Anschluss aus dem Spiel heraus wenig zuließen. Das musste auch Karlsfelds Trainer Jay Alkan anerkennen: „Wir wollten vom Zentrum auf die Außen spielen und dort in Eins-gegen-eins-Situationen kommen, es ist uns aber nicht gelungen, uns zu lösen.“ So entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, aber wenigen Torraumszenen. Die beste ASV-Chance vor der Pause hatte Thomas Rieger nach einer Ecke, doch Eintracht-Torhüter Dominik Krüger stand goldrichtig (28.). Viel mehr passierte nicht.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Alkan, mit einem Doppelwechsel neue Impulse zu setzen. Michael Dietl und Pascal Sattelberger kamen ins Spiel (56.). „Bei uns haben am Spieltag Zvomimir Kulic und Jonas Dworsky abgesagt, sie bringen Dietl, Sattelberger und haben noch Leon Ritter auf der Bank“, staunte ASV-Trainer Manuel Haupt. Sattelbergers Qualität bei Standardsituationen machte seiner Defensive gleich zu schaffen, doch spätestens beim gut aufgelegten Artem Bykanov im Tor der Dachauer war Endstation. In der 66. Minute wäre der Schlussmann chancenlos gewesen, das Lattenkreuz verhinderte aber einen traumhaften Freistoßtreffer Sattelbergers aus 20 Metern.

Während die Karlsfelder nur nach ruhenden Bällen in Erscheinung traten, hatten die Gäste aus Dachau ihre besten Möglichkeiten aus dem Spiel heraus. David Dworsky wurde aber im letzten Moment frei vor dem Eintracht-Tor geblockt. Für mehr reichte es in der regulären Spielzeit nicht, weil die Dachauer den vorletzten Pass häufig zu unsauber spielten oder falsche Entscheidungen trafen. „Wir hatten gute Umschaltmomente nach Ballgewinnen im Pressing, aus denen Großchancen hätten resultieren können, wenn wir es intelligenter gespielt hätten“, so Haupt.

In der Nachspielzeit spielten es die Gäste dann noch einmal schnörkellos über den Flügel. Die Flanke landete bei Mack, der den Ball allerdings nicht direkte unter Kontrolle brachte. Das gab Eintracht-Keeper Krüger die Millisekunden, um sich in Position zu bringen, die Situation zu entschärfen und seinem Team immerhin einen Punkt zu retten.

Karlsfeld hat durch den Punktgewinn weiterhin die Chance auf den Aufstieg, muss aber in fünf Tagen beim Saisonfinale in Grünwald (Samstag, 14 Uhr) gewinnen und erneut auf Patzer mehrerer Konkurrenten hoffen. „Wir haben den Aufstieg nie als Ziel ausgegeben. Druck haben andere Mannschaften, wir sind in einer tollen Position. Ich find’s super“, so Alkan, der auch deshalb entspannt mit dem Remis umging.

Die Dachauer verpassten die sichere Qualifikation für die Abstiegsrelegation. Der direkte Abstieg ist weiterhin ein Thema, weil Freising mit 5:2 gegen Spitzenreiter Kirchheim gewann. Durch den Punktgewinn in Karlsfeld reicht dem ASV aber am kommenden Samstag gegen Unterföhring (14 Uhr) ein Punkt zur sicheren Teilnahme an der Relegation. Haupt: „Wir haben es in eigener Hand!“

Stenogramm

TSV