Karlsfeld verspielt in Olching fast eine 3:0-Führung

Landesliga Südwest

Von Thomas Leichsenring schließen

3:0 lagen die Karlsfelder Landesliga-Fußballer bei ihrem Gastspiel in Olching am Samstag schon vorn. Am Ende zitterten sie einen 3:2-Sieg über die Ziellinie.

Karlsfeld – In der 70. Minute machte Leon Ritter sein zweites Tor. Damit führte der TSV Eintracht Karlsdfeld am Samstag beim SC Olching 3:0 – alles in Butter also.

Mitnichten. Die Karlsfelder mussten noch einmal gehörig zittern, eher der Sieg zum Auftakt der Landesligasaison 2023/24 feststand. Fazit von Eintracht-Trainer „Jay“ Alkan: „Wir müssen den Sack viel früher zumachen.“

Die beste Chance dazu hatte Neuzugang Martin Schön mit einem Pfostenschuss (83.). Im Gegenzug fingen sich die Karlsfelder das 1:3 (Torschütze Florian Hofmann) und in der Nachspielzeit sogar noch das 2:3. Zum Glück aus Karlsfelder Sicht richtete eine letzte Olchinger Großchance Sekunden vor dem Abpfiff keinen weiteren Schaden an: Jan Sostmann verzog. „Wenn der den Ball richtig trifft, steht’s 3:3“, räumte Alkan ein.

Den zum Ende hin beinahe schon dramatischen Spielverlauf saht Alkan nach dem abpfiff sogar eher positiv: „Da war vielleicht die jüngste Mannschaft auf dem Platz, seit in Karlsfeld Fußball gespielt wird, für die jungen Spieler war das ein Lernprozess.“

Auch für den Coach selbst dürfte es eine nicht unerhebliche Erkenntnis gegeben haben: nicht unbedingt zu früh zu viel wechseln. Drei seiner fünf Auswechslungen nahm Alkan unmittelbar nach dem dritten Tor vor. Darunter litt der Spielfluss.

Aber unterm Strich hatte der Karlsfelder Trainer keinen Grund zur Klage. Sein junges Team hatte clever agiert. Und eiskalt, so wie Christoph Traub. Nach einem langen Ball schüttelte der Eintracht-Stürmer die Olchinger Verteidiger ab, umkurvte SCO-Tormann Michael Lorrof und schob aus spitzem Winkel souverän zur frühen Führung ein (14.). Leon Ritter ließ die Tore zwei und drei folgen.

Schon am morgigen Dienstag haben die Karlsfelder die Gelegenheit, die Punkte vier bis sechs aufs Konto zu schaffen. Um 20 Uhr geht’s daheim gegen den Aufsteiger FSV Pfaffenhofen. Aber Vorsicht: Pfaffenhofen ließ am Samstag mit einem glatten 3:0 gegen die Unterhachinger Zweite aufhorchen.