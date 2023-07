Karlsfeld will den dritten Sieg im dritten Spiel

Von: Thomas Leichsenring

Teilen

Auch er muss angeschlagen passen: Dominik Schäffer. © hab

Im dritten Saisonspiel ist der TSV Eintracht Karlsfeld zu Gast in Kaufering. Trainer „Jay“ Alkan muss verletzungsbedingt umstellen.

Karlsfeld – Mit dem Auswärtsspiel beim Tabellensiebten VfL Kaufering setzt Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld seinen Saisonstart an diesem Samstag fort. Mit zwei Siegen – in Olching und gegen Neuling Pfaffenhofen – ist die Mannschaft von Trainer „Jay“ Alkan prima in die neue Punktrunde gekommen Nur der FC Ehekirchen und der FC Kempten sind ebenfalls noch ohne Punktverlust.

Die Kauferinger sind mit einem glatten 3:0-Sieg gegen Schwabmünchen in die Saison gestartet, mussten zuletzt aber ein 2:3 gegen die Hachinger Zweite hinnehmen. Alkan weiß wenig über Kaufering. Was nicht verwundert, schließlich hat der Bayerische Fußballverband die Eintracht unvermittelt von der Südost- in die Südwest-Liga verfrachtet – demnach ist für die Karlsfelder jeder Gegner neu. Es muss kein Nachteil sein, findet Alkan: „Oft ist es gar nicht so gut, wenn ein Trainer vor dem Spiel zu viel erzählt.“

Gegen Kaufering muss Alkan umstellen, einige Spieler haben sich abgemeldet. Besonders bitter: Der junge Bastian Kirschner hat sich am Donnerstagabend im Trainer das Knie verdreht, eine längere Zwangspause droht. Fehlen werden zudem Pascal Sattelberger, Dominik Schäffer und Thomas Ettenberger (alle angeschlagen) sowie die Urlauber Fabian Schäffer und Dominik Pöhlmann.

Ursprünglich sollten die Karlsfelder am kommenden Dienstag in Haimhausen ihr Spiel der ersten Runde im Sparkassencup-Wettbewerb austragen. Doch die Partie wird um zwei Wochen verschoben, denn der Bayerische Fußballverband hat für Dienstag die Auftaktrunde im Toto-Pokal angesetzt. Karlsfeld spielt zuhause gegen den Bayernligisten SV Heimstetten. tol