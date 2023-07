Karlsfeld will gegen Aufsteiger nachlegen – Jetzendorf in Oberweikertshofen

Von: Thomas Leichsenring

Die Fußballer in den Bayern- und Landesligen sind zum Saisoneinstieg gleich in einer Englischen Woche gefordert. Nach dem Auftaktspieltag am vergangenen Wochenende geht es am Dienstag und am Mittwoch schon weiter.

Karlsfeld/Jetzendorf – Von den Landkreis-Vereinen macht der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld den Auftakt. Die Karlsfelder empfangen Dienstagabend um 20 Uhr den Aufsteiger FSV Pfaffenhofen im Stadion an der Jahnstraße. Trainer „Jay“ Alkan kennt die Pfaffenhofener Mannschaft recht gut. Er ist überzeugt: „Pfaffenhofen hat einige sehr, sehr gute Einzelspieler, die Mannschaft wird in der Landesliga eine gute Rolle spielen.“

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen die in der vergangenen Saison so stark aufspielende Zweite des Neu-Drittligisten Unterhaching setzte Pfaffenhofen am ersten Spieltag schon ein Zeichen. Karlsfeld startete mit einem 3:2-Sieg in Olching in die neue Punktrunde, hätte dabei jedoch ums Haar eine komfortable 3:0-Führung verspielt.

Bei den Karlsfeldern ist der Einsatz von Niki Schäffer fraglich, Pascal Sattelberger fehlt weiter verletzt, ebenso Kilian Cuni, der nach zwei Kreuzbandrissen aber zumindest schon wieder im Aufbautraining ist.

TSV Jetzendorf: Auswärts in Oberweikertshofen

Der Ligakonkurrent Jetzendorf spielt am Mittwoch um 18.30 Uhr in Oberweikertshofen. „Spiele gegen Oberweikertshofen sind immer eine knappe Kiste“, weiß der neue TSV-Trainer Stefan Kellner. Nach der eher unglücklichen 1:2-Auftaktniederlage gegen den FC Ehekirchen am vergangenen Sonntag will Kellner aber in jedem Fall Punkte sehen. Fehlen wird definitiv Flügelspieler David Raabe, er ist beruflich verhindert. (tol)