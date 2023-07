Karlsfeld will wieder oben mitmischen

Von: Thomas Leichsenring

Will verstärkt auf junge Spieler setzen: Eintracht-Trainer „Jay“ Alkan. © hab

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld startet am Samstag in die neue Saison. Die gefährlichsten Angreifer sind weg, vorne mitmischen wollen die Karlsfelder trotzdem.

Karlsfeld – Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld haben in der vergangenen Saison ganz ordentlich vorne mitgekickt, der Aufstieg in die Bayernliga war viel mehr als nur eine theoretische Möglichkeit. Dass es am Ende nicht geklappt hat, nahm man in Karlsfeld ohne große Enttäuschung hin. Ganz ähnlich sieht die Zielsetzung nun für die neue Saison aus, die am Samstag mit dem Spiel in Olching beginnt. „Wir wollen schon wieder oben mitmischen, das obere Tabellendrittel ist unser Ziel“, sagt Trainer „Jay“ Alkan.

Leicht wird’s nicht, das weiß Alkan. Denn die Eintracht steckt im Umbruch. Mit Kubilay Celik hat sich ein gefährlicher Stürmer in Richtung Heimstetten verabschiedet, und obendrein will Knipser Michael Dietl kürzertreten. „Wir haben also unsere Topscorer verloren, da muss es jetzt halt neue geben“, sagt Alkan. Er will verstärkt auf die jungen Spieler setzen, die in der vergangenen Saison noch nicht so viel zum Einsatz gekommen sind.

Dritter Abgang ist Fitim Raci, der sich dem Bezirksligisten SpVgg Kammerberg angeschlossen hat. Dafür haben die Karlsfelder drei vielversprechende Neuzugänge zu vermelden. Vom Bayernligisten TSV Dachau 1865 kommen Außenbahnspieler Kevin Bromm und Martin Schön, der die Lücke im Sturmzentrum schließen soll. Neu im Team ist zudem Abdelilah Erraji vom VfB Forstinning, ebenfalls ein offensiver Außenbahnspieler. Zudem wird Bastian Kirschner von der zweiten Mannschaft ins Landesliga-Team hochgezogen.

Mit dem Verlauf der mit vier Wochen relativ kurzen Vorbereitungszeit war Trainer Alkan unterm Strich recht zufrieden. Der Anfang war wohl ein wenig holprig. In den vergangenen zwei Wochen präsentierte sich seine Mannschaft jedoch sehr gut, es gab den Erfolg im Toto-Pokal-Wettbewerb gegen Türkspor Augsburg (3:2) sowie Testspielsiege gegen Kammerberg (3:1), Gilching (2:0) und Aubing (4:1). Nur das Spiel gegen Regionalliga-Absteiger Pipinsried ging 1:2 verloren.

In Olching beginnt am Samstag die Punktrunde 2023/24. Kurios: Vor wenigen Wochen gewannen die Karlsfelder ein Testspiel gegen Olching glatt mit 8:1. „Aber da wurde nach der Pause viel gewechselt“, sagt Alkan, er will das Ergebnis keinesfalls überbewerten. Auch Gilching ist ein Ligakonkurrent der Karlsfelder. Zur Erklärung: Die Spiele gegen Olching und Gilching wurden vereinbart, bevor die Karlsfelder die Mitteilung erhielten, dass sie künftig nicht mehr in der Landesliga Südost, sondern in der Südwest-Liga spielen müssen. Der Einfachheit halber beließ man es bei den ausgemachten Tests.