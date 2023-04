Karlsfelder Eintracht setzt weiter auf ihre Heimstärke

Kubilay Celik greift mit dem TSV Eintracht Karlsfeld den SB Chiemgau Traunstein an.

Der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat es selbst in der Hand, er kann in die Bayernliga aufsteigen. Ausrutscher darf es jedoch keine geben, auch nicht gegen Forstinning.

Karlsfeld – Die Saison der Landesliga Südost geht in die entscheidende Phase, die Winterpause liegt fast zwei Monate zurück. Seitdem haben die Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld alle Heimspiele auf Kunstrasen bestritten. Am heutigen Samstag um 14 Uhr feiert der Tabellenvierte gegen den VfB Forstinning sein Comeback im eigenen Stadion. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel.

Forstinning liegt nach sechs Spielen ohne Sieg nur einen Punkt vor den Relegationsplätzen. Die Gäste brauchen also dringend Punkte. Gleiches gilt für die Eintracht, die noch aus eigener Kraft aufsteigen kann.

„Um weiter oben mitmischen zu können, dürfen wir uns nicht mehr viel erlauben“, sagt TSV-Coach Jay Alkan. Pause gibt es nicht, denn bereits am Dienstag steht das Nachholspiel beim Tabellenzweiten Chiemgau Traunstein auf dem Programm. „Wir haben lauter Englische Wochen. Der Mai wird komplett verrückt und megabelastend. Es werden Verletzungen kommen“, ist Alkan überzeugt. Der Trainer will versuchen, durch gezielte Wechsel in seiner Startelf Überlastungen vorzubeugen, er weiß aber auch: „Die Mannschaft ist eingespielt. Vier, fünf neue Spieler zu bringen, wird schwierig. Eine große Rotation ist daher nicht geplant.“

In der Defensivzentrale wird Alkan möglicherweise zu einem Wechsel gezwungen, denn Thomas Ettenberger hat sich im Pokalspiel in Niederroth leicht verletzt. Wer neben Ivan Ivanovic, dem einzigen einsatzbereiten gelernten Innenverteidiger, auflaufen wird, ist offen. Fabian Schäffer könnte die Rolle übernehmen, ist aber im defensiven Mittelfeld wichtig. Alkan: „Fabi will ich eigentlich nicht von der Sechs abziehen.“ Sollte Ettenberger auflaufen können, würden sich die Probleme in Luft auflösen. Und sollte der Gegner so auftreten wie in den vergangenen Wochen, wird ohnehin die Offensive der entscheidende Mannschaftsteil.

Forstinning reist mit der zweitschwächsten Offensive der Liga an. Nur das Schlusslicht Brunnthal erzielte weniger Tore (26) als Forstinning (31). Am vergangenen Wochenende trafen beide Teams aufeinander – und trennten sich torlos. Angesichts der Torflaute der Forstinninger und der fehlenden Qualität der Brunnthaler war dies keine Überraschung. Dass der VfB über dem Strich steht, hat er seiner Defensive zu verdanken. Nur Spitzenreiter Bruckmühl kassierte weniger Gegentore (33) als der Tabellenelfte (35). Die Eintracht bekam im Hinspiel die Qualität der VfB-Defensive zu spüren und verlor mit 0:1.

Wiederholt sich die Geschichte, könnte es die Chance auf den Aufstieg kosten. Doch kein Team der Südost-Liga holte zu Hause so viele Punkte wie Karlsfeld. In diesem Kalenderjahr haben die Karlsfelder alle Heimspiele gewonnen – und dabei soll es nach dem Wechsel von Kunstrasen auf Rasen bleiben.