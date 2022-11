Siegesserie des TSV Eintracht Karlsfeld ist beendet

Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld musste seine Siegerserie beenden. Am Samstag gab es eine verdiente 1:2-Heimniederlage gegen Schwaig.

Karlsfeld – Pünktlich zum Spielbeginn setzte der Regen ein. Es war ungemütlich in Karlsfeld – und für die Eintracht, denn kurz vor dem Ende der Nachspielzeit entschieden die Gäste aus Schwaig das Duell der Landesliga Südost. Der TSV Eintracht Karlsfeld verlor am Samstag mit 1:2, nahm die erste Niederlage nach vier Siegen jedoch mit Fassung. „Wir waren nicht schlecht, aber heute haben ein paar Prozent gefehlt“, sagte Trainer Jay Alkan.

Karlsfeld und Schwaig waren in der zurückliegenden Saison die ersten Verfolger von Meister Erlbach und den zweitplatzierten Unterföhringern gewesen. In dieser Spielzeit hatte die Eintracht ihre Schwächephase, die Sportfreunde befinden sich inmitten einer Ergebniskrise. Alkan schätzte den Gegner dennoch nicht wie ein Team ein, das auf einem Abstiegsrelegationsplatz steht. „Schwaig ist eine gute Mannschaft“, so der Eintracht-Coach.

Der Unterschied war: Seine Mannschaft trat nach ihrer Siegesserie selbstbewusst auf, während die Gäste trotz guter Einzelspieler erst einmal auf eine kompakte Defensive setzten. „Sie haben tiefer verteidigt als erwartet“, so Alkan überrascht. Die Karlsfelder machten in der ersten halben Stunde das Spiel und erarbeiteten sich Chancen – darunter ein Alleingang von Dominik Schäffer (18.). Jannis Sternberg im Tor der Gäste konnten sie aber nicht bezwingen.

Schwaig machte wenig fürs Spiel, hatte aber kurz vor der Halbzeit einen lichten Moment. Mit einem Pass hebelten die Sportfreunde die Karlsfelder Defensive aus. Raffael Ascher startete durch und ließ Eintracht-Keeper Dominik Krüger keine Chance (41.). Alkan reagierte vor der zweiten Hälfte mit einem Wechsel. Für den defensiven Fabian Schäffer brachte er den offensiveren Fitim Raqi. Die Umstellung zahlte sich aus. Die Karlsfelder wurden druckvoller und verdienten sich in der 61. Minute den Ausgleich durch Michael Dietl. Der Stürmer köpfte nach einer Flanke zum 1:1 ein.

Die Karlsfelder wollte mehr und waren näher dran am zweiten Treffer. In der 87. Minute köpfte Ivan Ivanovic nach einem Raqi-Freistoß knapp vorbei. Die Zeit rannte der Eintracht davon.

In der Nachspielzeit waren dann die Schwaiger am Zug. Die Sportfreunde erzwangen einen Eckball – wenig später jubelten sie über den Siegtreffer. Denn Maximilian Buchauer grätschte den Ball nach einer Kopfballverlängerung zum 1:2 über die Linie und bescherte den Gästen drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Eintracht Karlsfeld verpasste es, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Dennoch zeigt der Trend in die richtige Richtung.