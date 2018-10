Kartenspiel im Topspiel zwischen Feldmoching und Inhauser Moos - Dachaus Maric trifft dreifach

Kreisliga 1: München

von Rolf Gercke schließen

Ein farbiges Spitzenspiel bekamen die Zuschauer am Sonntag Mittag auf der Münchner Bezirkssportanlage an der Lerchenauer Straße zu sehen.

Tore fielen zwar nicht in der Begegnung zwischen dem Tabellenführer SpVgg Feldmoching und dem Tabellenzweiten SC Inhauser Moos, dafür zückte der Schiedsrichter im Verlauf der 90 Minuten sechsmal den gelben Karton und einmal die Ampelkarte. Vorzeitig vom Platz musste in der 79. Minute der SCI-Kicker Richard Walter. Es war das zweite 0:0 in Folge des SC Inhauser Moos nach dem torlosen Remis gegen Moosach eine Woche zuvor.

Ebenfalls 0:0 endete die Begegnung zwischen dem SV Nord-Lerchenau und dem SV Niederroth auf der Bezirkssportanlage an der Ebereschenstraße. Die größte Chance für die Niederrother vergab Sebastian Rauth kurz nach der Pause. Einer der besten Niederrother war Torwart Dennis Reith.

Ein klein wenig mehr los vor beiden Toren als in München war in Erdweg. Die gastgebende SpVgg Erdweg unterlag nach 95 turbulenten Minuten dem TSV 1865 Dachau II mit 2:5. Zur Pause stand es 1:1, doch nach dem Seitenwechsel brachen alle Dämme. Mann des Tages im Team der aufgrund des Spielausfalls der Ersten bärenstark aufgestellten Bayernliga-Reserve war Mario Maric, er traf im zweiten Durchgang dreimal ins Schwarze. Für den Schlusspunkt sorgte Nikolaus Grotz in der Nachspielzeit. „Das war unsere sechste Niederlage in Folge, langsam sollten wir uns etwas einfallen lassen“, meinte Erdwegs Pressesprecher Robert Strixner nach dem Schlusspfiff. D

en vielen vergebenen Torchancen nachgetrauert haben die Kicker des SV Günding nach der 2:3-Heimpleite gegen den im Abschluss ungemein effektiv zur Sache gehenden SV Untermenzing. „Es war viel mehr drin für uns, aber in den entscheidenden Momenten war Untermenzing stets zur Stelle“, so SVG-Pressesprecher Johannes Sailer.

Besser machten es die Nachbarn des SV Günding, der TSV Bergkirchen gewann das Heimspiel gegen den TSV Indersdorf mit 3:1 und verbessere sich so auf Platz zwölf in der Tabelle. Indersdorf bleibt mit sechs Punkten aus elf Spielen Schlusslicht in der Gruppe 1.

Nicht über die Zeit gebracht haben die Kleeblättler des TSV Allach 09 ihre Führung beim SV Waldeck Obermenzing. Ein Doppelschlag der Hausherren kurz vor Schluss sorgte für den allerdings nicht unverdienten 2:1-Heimerfolg der Menzingher.

Stenogramm

SpVgg Feldmoching - SC Inhauser Moos 0:0 (0:0)

SpVgg Feldmoching: Maximilian Dörsch, Nenad Marin, Robert Leidenberger, Jürgen Zachari, Maximilian Markert, Mislav Rados, Jamil Toure, Benedikt Schaletzky, Enis Derbazi, Mehmet Köse, Özgür Kina – Grgur Rados, Mario Ljubicic, Halil Üzüm

SC Inhauser Moos: Nils Neumann, Patrick Linsenbold, Mario Bauer, Alexander Neugebauer, Patrick Dietl, Lukas Siebler, Marco Hahm, Fabio Gambino, Maximilian Kopfmüller, Gabriel Lauria, Richard Walter, – Andreas Parthum, Michael Kurz

Gelb-Rote Karte: Richard Walter (78.)

Tor: Fehlanzeige

TSV Bergkirchen - TSV Markt Indersdorf 3:1 (1:0)

TSV Bergkirchen: Sebastian Weishäupl, Maximilian Märkl, Thomas Glas, Philipp Guellich, Florian Brummer, Flemming Bugert, Johannes Otti, Korbinian Kothny, Martin Hainzinger, Patrick Sturm, Marco Bläser – Dominik Hörmann, Michael Mayr, Stefan Umkehrer

TSV Markt Indersdorf: Lukas Dautl, Lukas Herzberg, Franz Wianski, Johannes Frost, Nico Karelly, Alexander Nefzger, Maximilian Niedermeier, Stefan Aust, Jonas Kubitschek, Marcel Truntschka, Paolo Cipolla – Christoph Lang, Manuel Stangl, Can Luca Akdere

Tore: 1:0 (45.) – Thomas Glas. 2:0 (53.) – Flemming Bugert. 2:1 (70.) – Lukas Herzberg. 3:1 (88.) – Marco Bläser.

SV N Lerchenau - SV Niederroth 0:0 (0:0)

SV N Lerchenau: Matthias Angermeir, Simon Scherer, Ilgar Can, Korbinian Hafner, Patrick Neser, Christian Roth, Alexander Olozaga Frau, Martin Angermeir, Peter Zeussel, Edin Smajlovic, Stefan Lippenberger – Alexander Hanika

SV Niederroth: Dennis Reith, Sebastian Hüttner, Stefan Palme, Dominik Göttler, Sebastian Rauth, Matthias Hartl, Felix Lerchl, Stefan Keller, Lukas Obert, Timo Schreier, Fabian Fischer – Mathias Fischhaber, Gökhan Chasim

Tor: Fehlanzeige

SpVgg Erdweg - TSV 1865 Dachau II 2:5 (1:1)

SpVgg Erdweg: Dominik Chlubek, Niklas Keller, Stefan Stegmair, Johannes Reindl, Eldar Mair, Fabian Meier, Florian Reinbrecht, Kevin Steinborn, Florian Riedmair, Johannes Perchtold, Niklas Lehmann – Johnny Hoang, Tobias Egerland, Luca Raspolini

TSV 1865 Dachau II: Marco Jakob, Benedikt Blank, Thomas Ettenberger, Sulejman Mecavica, Ugur Alkan, Nikolaus Grotz, William Kemtchoum, Djayo Nemanya, Pranjko Mario Maric, Stefan Marinkovic, Nickoy Ricter – Niclas Seibt, Robert Braun

Tore: 0:1 (34.) – Mario Maric. 1:1 (44.) – Johannes Perchtold (Elfmeter). 1:2 (55.) – Mario Maric. 2:2 (65.) – Eigentor. 2:3 (69.) – Mario Maric. 2:4 (89.) – Mario Maric. 2:5 (90.+4) – Nikolaus Grotz.

SV Günding - SV Untermenzing 2:3 (2:3)

SV Günding: Lukas Lehmeier, Kevin Bachhuber, Johannes Sailer, Matthias Keil, Luis Heitmeier, Patrick Moder, Anton Rusp, Moritz Linke, Dennis Hölzl, Andreas Eder, Philipp Urban – Christoph Krüger, Valentin Krüger, Benedikt Kronschnabl

SV Untermenzing: Andreas Wenzel, Stephan Siegle, Thomas Ebner, Daniel Bujok, Maximilian Hartmann, Christian Zäch, Fabian Keller May, Sebastian Foik, Dominik Pfister, Hüseyin Efe, Christopher Kolbeck – Florian Gamperl, Thomas Baier, Ediz Kanca

Gelb-Rote Karte: Christian Zäch (58.), Dennis Hölzl (90.+3)

Tore: 0:1 (17.) – Maximilian Hartmann. 1:1 (23.) – Anton Rusp. 1:2 (24.) – Dominik Pfister. 1:3 (32.) – Dominik Pfister. 2:3 (45.+1) – Johannes Sailer (Elfmeter).

SV Obermezing - TSV Allach 09 2:1 (0:1)

SV Obermezing: Patrick Koller, Marius Pfeil, Tim Hacker, Toni Oberländer, Philipp Kaiser, Florian Vogl, Kevin Klieber, Abdelilah Erraji, Sebastian Schmidt, Armin Lange, Simon Welte – Andreas Schaffranek, Maximilian Graf

TSV Allach 09: Uli Stadler, Roko Gojani, Cheikh Toure, Fabian Böswald, Simon Halser, Michael Scheuerer, Calogero Avanzato, Tobias Zipprich, Samuel Hilgart, Zvonimir Budja, Uli Fries – Filip Kowalczuk, Andreas Haas

Rote Karte: Calogero Avanzato (86.)

Tore: 0:1 (25.) – Calogero Avanzato. 1:1 (81.) – Abdelilah Erraji. 2:1 (85.) – Armin Lange