Kellerduell im Stadion des ASV Dachau

Stabilitätsfaktor: Innenverteidiger Zvonimir Kulic steht dem ASV Dachau wieder zur Verfügung. Auch Kapitän Roth wieder im Kader © hab

Die Lage für den Landesligisten ASV Dachau wird immer prekärer. Das Kellerduell gegen Freising müssen die Dachauer unbedingt gewinnen.

Dachau – Es ist das wichtigste Spiel für den ASV Dachau seit der erfolgreichen Aufstiegsrelegation im vergangenen Sommer. Denn wenn die Dachauer am heutigen Samstag (13 Uhr) im Sepp-Helfer-Stadion den SE Freising empfangen, treffen die Teams aufeinander, die den zweiten direkten Abstiegsplatz unter sich ausmachen werden. Es sei denn, es passiert an den ausstehenden fünf Spieltagen Außergewöhnliches.

Ausgerechnet der in der entscheidenden Saisonphase nicht immer beliebte Sparkassenpokalwettbewerb kann für den ASV die Wende bringen. Die Dachauer mussten sich im Halbfinale dem Stadtrivalen TSV 1865 nach Elfmeterschießen geschlagen geben, die Leistung stimmte Trainer Manuel Haupt allerdings positiv: „Ich habe uns in den 90 Minuten besser gesehen als den Gegner. Das wollen wir mitnehmen in das Spiel gegen Freising.“

Doch es war nicht die Leistung allein, die Haupt gefiel. So konnte Innenverteidiger Zvonimir Kulic nach seiner Rotsperre Spielpraxis sammeln. „Zvoni bring uns Stabilität, das hat man sofort gesehen. Er wird gegen Freising sicher in der Startelf stehen“, so Haupt.

Kulic war nicht der Einzige, der gegen die 65er wichtige Spielminuten sammelte. Haupt hatte sich für seine Spieler eine Überraschung überlegt, denn diese erfuhren erst kurz vor Spielbeginn davon, dass Christian Roth im Kader stehen würde. Der Kapitän konnte wegen einer hartnäckigen Verletzung in diesem Kalenderjahr noch kein Punktspiel absolvieren und meldete sich mit einem Traumtor zum 2:2-Ausgleich zurück. Doch es war nicht Roths Treffer, über den sich Haupt freute: „Chris ist mit seiner Art sehr wichtig für uns. Er ist wieder fit und bereit für die Landesliga.“ Ob Roth heute gegen Freising auflaufen oder die Mannschaft von der Bank unterstützen wird, ließ der Trainer noch offen.

Roths Rückkehr kommt für den ASV jedenfalls zum perfekten Zeitpunkt, denn nach sieben Liga-Niederlagen in Folge ist jeder neue Impuls willkommen. Freising hat nach der Winterpause immerhin neun Punkte gesammelt – und damit sieben mehr als die Dachauer. Unter anderem gewann die Mannschaft von Spielertrainer Florian Bittner gegen Spitzenreiter Bruckmühl. Dem Zweiten Traunstein trotzte sie ein Remis ab. Bittner (zehn Saisontore) und Luka Brudtloff (neun) sind die torgefährlichsten Spieler des SEF, der mit einem Sieg beim ASV einen großen Schritt in Richtung Abstiegsrelegation machen kann.

Bei jedem anderen Ergebnis bleibt es spannend, zumal Dachau dann den direkten Vergleich auf jeden Fall gewonnen hätte. Im Hinspiel hatte sich der ASV mit 3:2 durchgesetzt. Trainer Haupt war damals nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft, den er als „unsere schlechteste Leistung in dieser Saison“ bezeichnete. Sieben Monate später wäre es ihm egal, wie seine Mannschaft spielt. Haupt: „Ich habe keine Lust mehr, dass uns gegnerische Trainer nach den Spielen zu unserer Leistung gratulieren, wir aber keine Punkte holen.“