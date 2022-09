Kick and Rush trifft auf Tikitaka: Unterhaching schlägt Pipinsried

Luftduell im Hachinger Sportpark 1: FCP-Tormann Felix Thiel will zupacken, der Hachinger Patrick Hobsch hat was dagegen.

Regionalliga Bayern

Von Redaktion Dachau

Fußball-Regionalligist FC Pipinsried hat bei der SpVgg Unterhaching 0:2 verloren. Im Hachinger Sportpark trafen zwei Fußball-Philosophien aufeinander.

Unterhaching/Pipinsried – Es bleibt dabei: Der FC Pipinsried kann gegen die SpVgg Unterhaching nicht gewinnen. Auch im fünften Duell zieht das Team aus dem Ilmtal gegen die Hachinger den Kürzeren, der FCP verliert im Hachinger Sportpark mit 0:2. Die Pipinsrieder verpassten am Samstag die historische Chance, mit einem Punktgewinn am FC Bayern München II in der Tabelle vorbeizuziehen.

Das Match zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Pipinsried war ein Match der verschiedenen Spiel-Philosophien: hier Kick and Rush, dort Tikitaka. Dies wurde zunächst auf dem Platz, dann auch in der anschließenden Pressekonferenz deutlich. Die Feierabend-Kicker aus Pipinsried versuchen über 90 Minuten, den Ball fußballerisch aus der eigenen Abwehr nach vorne zu spielen. Mit einem gepflegten Kurzpassspiel kombinierten sich die Gelb-Blauen mit einem einmal mehr überragenden Innenverteidiger Bernard Mwarome aus der Abwehr nach vorne.

Ganz anders dagegen das Spiel der Profis aus Unterhaching. Permanent wurde das Spielgerät von Keeper René Vollath in die Hälfte des Gegners gedroschen, um dort den viel zitierten „Zweiten Ball“ zu erobern. Dadurch gab es automatisch jede Menge Kopfballduelle, Robustheit war und ist in den Reihen der Hachinger gefragt.

+ Luftduell im Hachinger Sportpark 2: Alex Langen (FCP, links) und Mathias Fetsch. Derlei Duelle gab es viele. © BRUNO HAELKE

Haching-Coach Sandro Wagner will „keine Energie in der eigenen Hälfte verbrauchen“

Genau dies Eigenschaft verkörpern etliche Kicker des Ex-Bundesligisten. In der Pressekonferenz erläuterte SpVgg-Coach Sandro Wagner den Spielstil seiner Mannschaft. „Wir wollen keine Energie in der eigenen Hälfte verbrauchen. Das hat zudem die Eigenschaft, dass wir den Ball weit vom eigenen Tor weghalten und wir schnell vor dem gegnerischen Tor sind“, so der ehemalige Bayern-Stürmer, Nationalspieler und jetzige Übungsleiter der Hachinger.

Das Match begann verhalten, wobei der Pipinsrieder Belmin Idrizovic mit einem Schuss aus 15 Metern an die Unterkante der Latte Pech hatte (20.). Fast im Gegenzug das 1:0 für den Gastgeber: Nach einer Ecke fiel der Ball mehr oder weniger zufällig David Pisot vor die Füße. Pisots Schuss aus 13 Metern ging an Freund und Feind vorbei ins Netz. In der Folge war das Spiel aus taktischer Sicht weiter unterhaltsam – mit ein paar Chancen hüben wie drüben.

Im zweiten Spielabschnitt war dann Unterhaching die überlegene Mannschaft, die Pipinsrieder hielten wacker dagegen, sie blieben ihrem Spielstil weiter treu und kämpften bis zum Schluss. Als Manuel Stiefler in der 77. Minute per Kopf das 2:0 erzielte, war das Match gelaufen. Die routinierten und abgezockten Gastgeber schaukelten die Partie sicher nach Hause, der Gast aus Pipinsried muss sich vorwerfen lassen, dass man gerade im letzten Drittel des Spielfeldes nicht die nötige Durchschlagskraft hatte.

Bruno Haelke