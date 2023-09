„Haben den Gegner am Leben gelassen“: Koston wünscht sich mehr Killerinstinkt bei Kammerberg

Matthias Koston will mit der SpVgg Kammerberg um den Aufstieg mitspielen. © Lehmann

Die SpVgg Kammerberg schlägt in der Bezirksliga Nord den SK Srbija München knapp. Koston hadert mit der mangelnden Chancenverwertung.

Kammerberg – Am Ende der Saison stehen nicht zwangsläufig die Teams vorne, die den schönsten Fußball gespielt haben. Nur die blanken Ergebnisse zählen. Die SpVgg Kammerberg kann sich deshalb über ihren 1:0-Erfolg gegen SK Srbija München freuen, obwohl die Leistung weit vom Optimum entfernt gewesen ist.

„Wie wir die Punkte geholt haben, interessiert schon in einer Woche niemanden mehr.“

„Ganz ehrlich: Wie wir die Punkte geholt haben, interessiert schon in einer Woche niemanden mehr“, kommentierte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston den vierten Sieg im achten Saisonspiel. Nur Tabellenführer Schwabing toppt die 15 Punkte der Spielvereinigung.

Nefzger bedient Grundmann bei Kammerberger Führung

Die Kammerberger haben in dieser Saison schon starke Auftritte hingelegt, unter anderem bei ihren Erfolgen gegen Nord Lerchenau und beim SE Freising stark gespielt. Gegen den SK Srbija lief jedoch wenig zusammen. Auch die Gäste überzeugten nicht. Die Folge waren viele Ballverluste auf beiden Seiten.

Dennoch gab es in der ersten Halbzeit teils hochkarätige Chancen. Domenik Kaiser verpasste die Führung für das Heimteam ebenso wie Jonas Grundmann, der nach seinem Alleingang am Pfosten scheiterte. Von den Gästen aus München war zunächst wenig zu sehen, Stefan Fängewisch im SpVgg-Tor erlebte bis dahin einen ruhigen Nachmittag.

Daran änderte sich zunächst auch in der zweiten Halbzeit nichts. Fängewischs Teamkollegen machten in der 47. Minute ernst – mit Erfolg: Außenverteidiger Thomas Nefzger spielte in den Rückraum zu Grundmann, der dieses Mal genauer zielte und auf 1:0 stellte. Maxi Schaar hatte wenig später den zweiten Treffer auf dem Fuß, ehe die Partie wieder verflachte.

Bezirksliga Nord: Srbija vergibt Riesenchance zum Ausgleich

Spannend blieb es dennoch, weil die Kammerberger ihre Konterchancen schlecht ausspielten und es versäumten, den Sack zuzumachen. Oder, wie es Koston formulierte: „Wir hätten das Spiel töten müssen, haben den Gegner aber am leben gelassen.“

Und so zuckte Srbija noch einmal. In der Schlussphase hatten die Gäste eine 100-prozentige Chance auf den Ausgleich, Yusuf Abdulhalim Rubeya knallte den Ball aber aus zehn Metern über das Tor. Glück für Fängewisch, der aus dieser Distanz bei einem genaueren Abschluss große Probleme bekommen hätte. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg.

„Das Ergebnis geht unter dem Strich in Ordnung. Klar ist aber auch, dass wir viel besser spielen können“, so Koston. Das wollen er und sein Team am kommenden Samstag gegen den TSV Rohrbach beweisen.

SpVgg Kammerberg – SK Srbija München 1:0 (0:0)

SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Maximilian Schaar, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Domenik Kaiser, Ivan Rakonic, Darvin Knetemann, Jonas Grundmann, Thomas Nefzger, Alexander Nefzger, Justin Oko – Damjan Knetemann, Luca Demmel, Daniel Seybold, Matthias Koston, Patrick Sturm

Schiedsrichter: Martin Horne

Zuschauer: 70

Tor: 1:0 (47.) – Jonas Grundmann