Kreisklasse 1: Derby gegen Haimhausen - SV Riedmoos spendet Einnahmen an Aktion „Alle für Moritz“

Das 1:0 für Petershausen: Stürmer Marco Hochmuth (schwarzes Trikot) überwindet den Bergkirchener Schlussmann Hendrik Natzer. © Robert Ohl

Zum Saisonstart in Kreisklasse 1 empfing der SV Riedmoos den SV Haimhausen zum Lokalduell. Die Eintrittsgelder spenden die Hausherren an „Alle für Moritz“. Alle Spiel des Spieltags kompakt.

SV Odelzhausen – SpVgg Röhrmoos 4:1 (3:0): Die erste Viertelstunde der neuen Kreisklassensaison war geprägt von Nervosität auf beiden Seiten, beim SVO und bei Röhrmoos gleichermaßen. Die Gastgeber fanden dann schneller ins Spiel und waren bald mit Standards erfolgreich. In der 18. Minute übersahen die Röhrmooser bei einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld den frei stehenden Markus Prukop, der zur Führung einköpfte. Julian Bösinger ließ in der 32. Minute ein Tor zum Einrahmen folgen: Nach einer Ecke traf er per Seitfallzieher. Kurz vor der Pause erhöhte Robert Mederer auf 3:0. Doch die Röhrmooser wollten sich nicht abschießen lassen, sie kamen wie verwandelt aus der Kabine. Lohn war der Treffer zum 1:3 durch Luca Schmiele nach einer sehenswerten Kombination (50.). Doch die Odelzhausener fanden zurück zur Stabilität, ließen kaum noch etwas zu. Ihnen boten sich einige Konterchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Das 4:1, Torschütze war wieder Julian Bösinger, fiel in der 90. Minute eher zufällig.

Türk Dachau – TSV Indersdorf 2:3 (0:1): Der TSV Indersdorf hat sein Saisonauftaktspiel nach einer ausgeglichenen und intensiven Partie bei Türk Dachau gewonnen. Das einzige Tor vor der Pause erzielte Philipp Gottschalk, in der 33. Minute drückte er den Ball nach einer schönen Freistoßkombination über Christian Bopfinger und Tobias Altstiel über die Linie. Das 2:0 machte „Käpt’n Bopfinger“ höchstselbst , er traf per Freistoß in der 62. Minute.Wegen Ballwegschlagens fing sich Felix Förster eine Zehn-Minuten-Strafe ein. Türk Dachau schaffte in Überzahl den Ausgleich, Emrah Ergin traf in der 62. und 69. Minute. Sieben Minuten vor Schluss gelang Indersdorf jedoch der nicht unverdiente Siegtreffer. Altstiel wurde im Strafraum gefoult, und Serhat Akdogan zeigte beim Elfmeter keine Nerven und verwandelte souverän.

SV Riedmoos – SV Haimhausen 1:0 (0:0): Das Lokalderby zum Auftakt der Kreisklassensaison endete mit einem knappen, aber verdienten Sieg der Riedmooser. Der SVR bestimmte über weite Strecken das Geschehen. Haimhausen verlor zu viele Bälle im Mittelfeld und konnte froh sein, mit einem 0:0 in die Halbzeitpause zu kommen. Das Chancenplus lag klar bei Riedmoos. Das goldene Tor zum 1:0 (53.) erzielte Mohammad Abdalhadi mit einem sehenswerten Drehschuss aus 15 Metern. SVR-Spielertrainer Jürgen Meier war sehr zufrieden mit dem Saisonstart und den drei Punkten. Haimhausens Pressesprecher Manu Lang räumte unumwunden ein: „Wir haben Glück gehabt, dass wir nur 1:0 verloren haben. Im gesamten Spiel hatten wir nur eine Tormöglichkeit.“ Zufriedenstellend seien nur die ersten 15 Minuten nach der Halbzeitpause gewesen. Der SV Riedmoos gibt sämtliche Eintrittsgelder für die Aktion „Alle für Moritz“ weiter.

TSV Altomünster – TSV Arnbach 1:4 (1:1): Das war kein guter Saisonstart für den Kreisliga-Absteiger Altomünster. Die erste Hälfte verlief noch ausgeglichen, Alto konnte in der 31. Minute durch Fabian Frimmer sogar mit 1:0 in Führung gehen. Doch der Ausgleich zum 1:1 folgte noch in derselben Minute, für Arnbach traf Dominik Hahn. Ab der 60. Spielminute brach die Elf von Alto-Trainer Andreas Brysch komplett ein, die Gäste brachten durch einen Doppelpack von Daniel Breitenberger (56./62.) und Heiko Strieder einen hochverdienten 1:4-Auswärtssieg unter Dach und Fach. „Das war viel zu wenig, vor allem kämpferisch und konditionell, nur die erste Hälfte war ganz gut“, sagte Alto-Sprecher Stefan Loibl. Florian Mayr, Spieler und Arnbachs Abteilungsleiter, sprach von einem „verdienten Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit“ Das dritte Tor sei entscheidend gewesen.

SV Ampermoching – TSV Schwabhausen 1:3 (0:1): Aufsteiger Ampermoching – zuletzt war der SVA in der Saison 2006/2007 Kreisklassist – schlug sich zum Saisoneinstieg recht gut, doch letztlich gingen die drei Punkte zu Recht nach Schwabhausen. Der Gast ging schon in der 6. Minute durch Thomas Schneider in Führung, Schwabhausen war in der Folge spiel- und feldüberlegen. Die Ampermochinger hatten ihre beste Phase gleich nach Wiederbeginn, feierten in der 47. Minute ihr Premierentor durch Adinane Ouro-Bodi. Doch dann schlug Schwabhausen bei einem Konter eiskalt zu. Thomas Schneider traf in der 55. Minute. „Von da an war das Spiel in Schwabhausener Hand“, berichtet SVA-Abteilungsleiter Klaus Kirschner. In der 76. Minute setzte Christia Henning den Schlusspunkt.

ASV Dachau II – SV Olympiadorf 2:4 (0:2): Die zweite Mannschaft des ASV Dachau hatte sich viel vorgenommen für den Start in die neue Saison. Umso größer war die Enttäuschung, dass die Landesliga-Reserve ihre gute Vorbereitung nicht bestätigen konnte. Benjamin Quattara besorgte nach einem Torwartfehler die Gästeführung (29.), Emre Altunay legte den zweiten Treffer nach (40.). Wenig musste Leo Hautzinger mit einer Gelb-Roten Karte vom Feld, doch auch in Überzahl konnten die Dachauer das Ergebnis nicht drehen. Benedikt Rabl verkürzte eine Viertelstunde vor Spielende zwar auf 1:2, doch der an diesem Nachmittag überragende Altunay stellte kurz darauf den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Onur Akco erhöhte sogar auf 1:4 (83.), ehe Felix Obeser den 2:4-Endstand markierte. „Es war kein gutes Spiel von uns. Wir waren platt“, sagte ASV-Assistenztrainer Kostas Manthos, der eine Vermutung hatte, was die müden Beine betrifft: „Vielleicht waren die Jungs zu oft auf dem Volksfest.“

TSV Bergkirchen – SV Petershausen 2:2 (0:2): Der Einstand für die beiden neuen Bergkirchner Spielertrainer Simon Zacherl und Stefan Frimmer gelang nur zum Teil. Beide waren vom SV Sulzemoos zum TSV gewechselt, haben aber eine lange Bergkirchner Vergangenheit. Das Auftaktspiel ist eigentlich schnell erzählt: Bergkirchen wollte es spielerische lösen, Petershausen mit Kampf und weiten Bällen. Der Ausgleich für Bergkirchen fiel erst in der Nachspielzeit (93.) durch Lukas Burgmair. Das 1:2 hatte Simon Zacherl in der 47. Minute erzielt. Zuvor galt: Bergkirchen spielte, Petershausen schoss die Tore (Marco Hochmuth, 20., Michael Otte, 34.). Das Trainerduo Zacherl/Frimmer war sich einig: „leblos und richtig schlecht“ sei die erste Halbzeit gewesen. SVP-Sprecher Matthias Neumeier hingegen freute sich: „Für uns ist der Punktgewinn super, Bergkirchen war spielerisch besser, aber wir haben uns das Ergebnis erkämpft.“