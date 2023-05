Kreisklasse: 7:1-Sieg sichert Altomünster den Klassenerhalt, Olympiadorf-Kicker auf Kurs Kreisliga

Von: Thomas Leichsenring

Der Dauerbeschäftigte: Türk-Torwart Mert Özcelik stand im Spiel gegen Paul Ottilinger und den TSV Altomünster immer wieder im Mittelpunkt. © hab

Kreisklasse 1: Altomünster sichert sich durch einen Kantersieg den vorzeitigen Klassenerhalt. Olympiadorf bleibt souverän Spitzenreiter der Tabelle.

Dachau – In der Kreisklasse München 1 hat der SV Olympiadorf zwei Spieltage vor Saisonschluss die besten Karten, den Meistertitel einzufahren und in die Kreisliga aufzusteigen. Die spielstarken Münchner führen die Tabelle mit 56 Punkten an, der TSV Bergkirchen auf Relegationsrang zwei hat schon vier Punkte Rückstand.

Hinten hoffen Schlusslicht Petershausen und der Tabellenvorletzte Riedmoos mit 17 bzw. 18 Zählern auf rettende Punkte im Saisonendspurt. Die SpVgg Röhrmoos auf dem Nichtabstiegsplatz zwölf hat nach 24 von 26 Spieltagen 21 Punkte.

SV Odelzhausen – SV Olympiadorf 0:2

Auch der SV Odelzhausen konnte den SV Olympiadorf nicht stoppen. Der Ligaprimus aus der Landeshauptstadt zeigte in Odelzhausen eine reife Leistung und siegte durch zwei Treffer von Alberto Angeles Fernando (15./74.) verdient mit 2:0. Der SV Odelzhausen leistete über die komplette Spielzeit heftig Gegenwehr, konnte aber das Runde nicht ins Eckige bringen. Anders dagegen die „Olys“, die mit momentan 86 Volltreffern die mit Abstand beste Offensive der Liga haben.

„Wir haben voll dagegen gehalten, letztendlich hat sich die Qualität vom Gegner durchgesetzt“, sagte SVO-Trainer Tobias Strixner. „Ich kann meinem Team nichts vorwerfen. Auch wenn wir verloren haben, wir haben alles gegeben.“ In der kommenden Woche kann Olympiadorf den Aufstieg mit einem Sieg über Ampermoching klarmachen, Odelzhausen kann die Saison austrudeln lassen. (hae)

TSV Altomünster – SV Türk Dachau 7:1

Altomünster sicherte sich mit einem Paukenschlagsieg den Klassenerhalt. Die Gäste aus Dachau hatten erhebliche Probleme in personeller Art.

Bereits nach neun Minuten war das Spiel durch Treffer von Tobias Isemann (4.), Maximilian Mauer (7.) und einem Eigentor von Ermin Inajetovic (9.) praktisch entschieden. Die restlichen Treffer zum Schützenfest erzielten Tobias Isemann (50./67.), der mit drei Treffern zum Toptorschützen wurde, und Paul Ottilinger (53.). Hinzu kam ein weiteres Eigentor, diesmal war Kemal Kavuktepe der Unglücksrabe (61.). Den Ehrentreffer für Dachau erzielte Oussama Boulezaz in der 89. Minute. Bei Alto war Trainer Andreas Brysch wieder im Einsatz.

„Wir haben heute einfach klasse gespielt, und was noch wichtiger ist: Wir haben frühzeitig die Liga gehalten“, freute sich Alto-Sprecher Marco Mauer. Berkan Tuna vom SV Türk Dachau sagte, dass wieder einmal die Ausfälle nicht kompensiert werden konnten. „Und wir waren nach vorne zu schwach, es ist eine verdiente Niederlage.“ (ro)

SV Riedmoos – TSV Arnbach 3:0

Mit diesem Sieg hat sich der SV Riedmoos die Chance erhalten, die Liga zumindest rechnerisch noch zu halten. Für Arnbach dürfte mit diesem Nuller Spiel der Traum vom Aufstieg in die Kreisliga ausgeträumt sein. Die Riedmooser Elf um Trainer Josip Zagar gewann durch die Treffer von Salam Huzaifa (33.), Christoph Neusiedl (60.) und Michael Schmid (77.).

Die Arnbacher waren eigentlich ganz gut im Spiel, aber wie schon zuletzt fehlte es im Spiel nach vorne. „Letztendlich hatten wir wieder viel Ballbesitz und haben gespielt und gespielt, aber es kommt halt dann auch nichts raus vorne“, so Arnbachs Sprecher Florian Mayr. „Irgendwie ist in den letzten Wochen der Wurm drin, vorne will der Ball nicht rein, und hinten kriegen wir zu leichte Gegentore.“ Riedmoos habe gut gekämpft und schließlich nicht unverdient gewonnen. (ro)

SV Petershausen – TSV Schwabhausen 2:4

Der SV Petershausen schwebt nach wie vor zwischen hoffen und bangen. Nicht förderlich für den Gemütszustand war die Heimniederlage gegen den TSV Schwabhausen. Das 0:1 in der 17. Minute durch Thomas Schneider spielte Schwabhausen voll in die Karten, ebenso das 0:2 durch Giovanni Virduzzo in der 51. Minute. Durch die Führung konnten sich die Gäste aufs Kontern verlegen – und in dieser Disziplin hat Schwabhausen seine Stärken. Zwar konnte SVP-Torjäger Andres Leyerer einen Doppelpack schnüren (59./73.), das alleine genügte jedoch nicht, um sein Team entscheidend in Front zu bringen.

Gar nicht förderlich war die Rote Karte für Erik Faber (75.), denn fortan musste sein Team bei einem 2:3-Rückstand in Unterzahl weiterspielen. Kurz zuvor hatte Christian Henning (67.) seine Mannschaft mit 3:1 in Führung gebracht. Daniel Wagner machte mit seinem Treffer zum 4:2 in der 90. Minute den Deckel für den Gast aus Schwabhausen drauf. Am kommenden Wochenende kommt es zu ultimativen Match im Kampf gegen den Abstieg, denn da muss der SV Petershausen bei der SpVgg Röhrmoos antreten. Da hilft dann wohl nur ein Sieg. (hae)

SV Ampermoching – TSV Indersdorf 1:5

Die personelle Situation beim TSV Indersdorf ist angespannt, es gibt viele Verletzte. Doch davon war im Spiel gegen den SV Ampermoching nichts zu spüren. Kilian Schmeller brachte die Indersdorfer nach bereits vier Minuten, (mal wieder) früh auf die Siegerstraße. Nach einer schönen Flanke von Moritz Gerling baute Interimskapitän Tobias Altstiel die Führung in der 28. Minute aus. Nur fünf Minuten später schob Assistgeber Gerling nach einem super Konter selbst zum 3:0 ein. Die brutale Effizienz der Indersdorfer in der ersten Halbzeit nahm den Gästen den Wind aus den Segeln.

Auch die zweite Halbzeit begann mit einem frühen Indersdorfer Tor und der vermutlich endgültigen Entscheidung: Patrick Bromm schickte Tim Elstner in der 51. Spielminute mit einem herrlichen Steckpass auf die Reise, und Elstner blieb vor dem Mochinger Keeper Reischl eiskalt. Der Top -Torschütze der Gäste, Fabian Barth, konnte in der 57. nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Für den krönenden Abschluss aus Indersdorfer Sicht sorgte Patrick Bromm mit einem Schuss wie ein Strich. Mit diesem Tor in der 63. Minute krönte er seine tolle Leistung. Alles in allem war es zum wiederholten Male eine überzeugende Leistung der Indersdorfer.

Die Regenerationszeit ist kurz, denn bereits am heutigen Dienstag um 19:30 Uhr empfängt der TSV Indersdorf den TSV Altomünster. (dn)

SV Haimhausen – SpVgg Röhrmoos 4:0

Die SpVgg Röhrmoos hätte ein Pünkterl gut gebrauchen können im Kampf gegen den Abstieg, hatte an diesem Nachmittag aber nicht die Mittel, den SV Haimhausen in Schwierigkeiten zu bringen. Die Haimhausener behielten stets die Kontrolle und gewannen auch in dieser Höhe verdient. Spielertrainer Markus Malle erzielte das 1:0 mit einem direkten Freistoß, der Ball passte genau in den Winkel. Stefan Bernhard mit einem Lupfer, Josef Kufner nach einem Ballgestochere und Alexander Schantz mit einem schönen Fernschuss besorgten den deutlichen Sieg.

Als Tabellenfünfter können die Haimhausener die Saison austrudeln lassen, „wir wollen nur noch Spaß am Fußball haben“, sagte Malle. Die Röhrmooser sind noch nicht alle Sorgen los, haben es aber in den Spielen gegen Schlusslicht Petershausen und den Tabellenvorletzten Riedmoos in der eigenen Hand, den Klassenverbleib zu schaffen. (tol)

Kreisklasse Aichach: FC Tandern – SV Ried 4:2

Beide Teams legten mit offenem Visier los. Vier Tore und weitere gute Chancen waren das Resultat in der ersten Hälfte. Tobias Weishaupt brachte die Gäste in der 2. Minute nach einem langen Ball in Führung und erhielt dafür ein Lob von FCT-Trainer Oliver Beck: „Hat er wirklich gut gemacht.“ Seine Mannschaft antwortete aber und drehte in der ersten halben Stunde die Partie.

Zunächst erzielte Korbinian Kölbl den Ausgleich (9.), dann legte Außenverteidiger Andreas Kölbl das 2:1 nach (30.). Die Führung hielt allerdings nur kurz, denn Jonas Eikelmann glich eine Minute später aus. Im Anschluss hatten beiden Teams sehr gute Möglichkeiten. „Es hätte zur Pause auch 4:4 stehen können“, sagte Beck.

Doch es blieb beim 2:2. „Für die neutralen Zuschauer war es ein super Fußballspiel, für die Trainer eines mit Höhen und Tiefen“, so Beck weiter. Nach dem Seitenwechsel brachte Niclas Grosa Tandern auf Siegkurs (50.). Als Korbinian Kölbl in der 65. Minute auf 4:2 stellte, war die Partie entschieden, denn die Gäste fanden darauf keine Antwort mehr. (stm)

Kreisklasse Zugspitze: FC Puchheim – VfL Egenburg 3:3

Die Egenburger gingen mit vier Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrunden-Zweiten Puchheim in das Duell, den besseren Start erwischte allerdings der Verfolger. Puchheim lief hoch an und setzte die Gäste unter Druck, die Egenburger fanden kein Mittel. VfL-Torhüter Michael Wagner rückte in den Mittelpunkt und hielt sein Team im Spiel. In der 17. Minute war er gegen den Schuss von Jannik Lutz aber chancenlos. Doch Egenburg meldete sich zurück. Hannes Zech erzielte nach einer Standardsituation das 1:1 (22.) – gleichzeitig der Stand nach 45 Minuten, weil Wagner weiterhin stark hielt.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf. Max Berglmeir brachte Egenburg in Führung (56.), ehe Alessandro Szcepurek das 3:1 nachlegte (72.). Dazwischen lag ein Lattentreffer von Zech. Die Führung hätte also auch höher ausfallen können, doch so brachte Maximilian Sollinger die Puchheimer mit seinem Treffer in Schlagdistanz (77.). Die Heimelf drängte nun auf den Ausgleich – mit Erfolg: Omar Adwan erzielte in der 84. Minute den letztlich verdienten Ausgleich zum 3:3-Endstand. (stm)