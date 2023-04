Kreisklasse 1: Arnbacher Arbeitssieg – Bergkirchen lässt Federn

Das war eher selten der Fall: dicke Luft vor Arnbachs Tormann Florian Gazdag. Der TSV Arnbach gewann gegen Röhrmoos klar mit 3:0. © hab

Es war keine Offenbarung, aber auch so hat es für drei Punkte gereicht: Der TSV Arnbach verteidigte mit einem 3:0-Sieg gegen Röhrmoos seinen Spitzenplatz in der Tabelle der Kreisklasse München 1.

TSV Arnbach – SpVgg Röhrmoos 3:0: Es war ein hoch verdienter Arbeitssieg, damit bleibt der TSV Arnbach Tabellenführer der Kreisklasse München 1. Die Gäste aus Röhrmoos wehrten sich verbissen, doch fielen die Tore aus ihrer Sicht stets zum ungünstigsten Zeitpunkt. Für Arnbach war’s perfekt. Kurz vor der Halbzeitpause besorgte Fabian Beck das 1:0. Dabei blieb es lange. Das 2:0 in der 84. Minute durch Marc Reingruber beruhigte die Gastgeber, und den Schlusspunkt setzte Daniel Breitenberger in der 92. Minute. Die Röhrmooser hatten die eine oder andere Gelegenheit zum Ausgleich, sie musste jedoch lange Zeit in Unterzahl spielen. In der 67. Minute musste Luca Schmiele mit Gelb-Rot vom Platz. Der Röhrmooser Teamsprecher Benni Findl urteilte entsprechend: „Gut gekämpft, von Anfang an gut im Spiel gewesen, aber nach der Gelb-Roten Karte war es schwierig.“ Ein großes Lob für die Vorstellung – trotz der Niederlage – gab es auch vom neuen SpVgg-Coach Emrah Ergin. ro

Türk Dachau – SV Riedmoos 2:4: Die Niederlage gegen den abstiegsbedrohten Tabellenvorletzten Riedmoos kam überraschend. Allerdings ging das Ergebnis wohl in Ordnung, die Riedmooser zeigten viel größeren Siegeswillen. Für Türk ging es aber erst einmal gut los: Oldie Gökhan Bicer erzielte schon in der 8. Minute das 1:0. Doch im Anschluss kam nicht mehr viel von den Gastgebern. Der SVR glich in der 20. Minute durch Andi Manhart zum 1:1 aus, und ein Foulelfmeter in der 31. Minute brachte Riedmoos in Führung. Torschütze war Michael Schmid. Noch vor der Halbzeit schnürte Schmid seinen Doppelpack (45.). In der 60. Minute traf Manhart zum 1:4, ehe Dejan Cvijetic e in der 72. Minute unfreiwillig ein Eigentor beisteuerte. Dachaus Beran Tezcan sah in der 95. Minute noch die Gelb-Rote Karte. „Das war eine verdiente Niederlage gegen einen von Anfang an giftigen Gegner“, sagte Türk-Sprecher Berkan Tuna. „Es hat uns einfach an Körpersprache und Agilität gefehlt.“ ro

TSV Altomünster – SV Ampermoching 4:0: Einen wichtigen Dreier sicherte sich der TSV Altomünster im Match gegen Ampermoching. Mit dem in dieser Höhe nicht unbedingt erwarteten Sieg hat sich der TSV bis auf zwei Punkte in der Tabelle an Ampermoching herangepirscht. Tobias Isemann (22.) und Florian Mederer (2:0) sorgten für eine beruhigende Pausenführung für Alto. Nach der Pause ließ die Mannschaft von TSV-Trainer Andreas Brysch nicht locker, sie legte durch erneut Tobias Isemann (63.) und Andreas Effinger (73.) nach. Beide Teams können nach Lage der Dinge die Saison locker flockig zu Ende bringen, nach oben und unten geht so gut wie nichts mehr. hae

TSV Schwabhausen – TSV Bergkirchen 1:1: 17 Gegentore in den letzten vier Spielen – da war klar, worauf es beim Gastgeber aus Schwabhausen ankam. Gegen den favorisierten TSV Bergkirchen kam die Mannschaft von Interimstrainer Herbert Dittrich zu einem unter dem Strich nicht unverdienten 1:1. Stefan Frimmer hatte Bergkirchen in der 39. Minute standesgemäß in Führung gebracht. Vier Minuten vor Ende der Partie glich Christian Henning in Unterzahl aus, denn Michael Rascher wurde vom Schiedsrichter in der 81. Minute für zehn Minuten des Feldes verwiesen. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder punkten konnten“, so Dittrich, „spielerisch ist noch Luft nach oben, aber es war kämpferisch eine sehr gute Leistung.“ hae

ASV Dachau II – SV Odelzhausen 0:1: Wenn du vorne nicht triffst, bekommst du irgendwann hinten ein Gegentor rein. Mit dieser alten Fußballer-Floskel machten die Akteure des ASV Dachau II am vergangenen Sonntag Bekanntschaft. Beste Chancen wurden liegengelassen, es war schon Chancenwucher. In der ersten Halbzeit kam der Gast kaum einmal vor das Tor der Dachauer. Im zweiten Spielabschnitt war Odelzhausen mit ein paar Standards gefährlich, der Gastgeber verballerte unterdessen weiter munter seine Chancen. Oder er hatte Pech wie beim Lattenkracher von U19-Spieler Maxim Zakharov. In der 81. Minute war es dann soweit: SV-Akteur Sebastian Widmann netzte zum 1:0-Endstand ein.

In Riedmoos vor einer Woche habe es einen glücklichen Sieg gegeben, diesmal sei das Glück nicht auf der Seite seiner Mannschaft gewesen, meinte ASV-Trainer Dominikus Reischl hae

SV Olympiadorf – SV Haimhausen 6:2: Wie zu erwarten war: Der Tabellenzweite SV Olympiadorf bat zum Kunstrasenkick: Und das liegt der technisch beschlagenen Olydorf-Mannschaft. „Der Sieg von denen geht in Ordnung, ist aber zu hoch ausgefallen“, sagte Haimhausens Spielertrainer Marcus Malle. Nach dem frühen 1:0 durch Alberto Angles Fernando (2.) hatten die Haimhausener ihre Chancen zum Ausgleich, und auch nach Stefan Bernhards Treffer zum 3:1 hätte gut ein weiteres Tor für die Gäste fallen können. Aber Haimhausen nutzten diese Chancen nicht, die Münchner trafen besser. Fernando machte ein zweites Tor, Johanns Peter-Nolazy, Onur Akca, Emre Altunay und Felix Schramm trafen. In der 79. Spielminute verwandelte Stefan Bernhard einen Strafstoß zum 6:2-Endstand. Es war schon das 23. Tor des Haimhausener Goalgetters. In der Torjägerliste der Kreisklasse liegt er klar vorn. tol

Das Spiel TSV Indersdorf gegen SV Petershausen wurde auf Wunsch der Gäste verlegt. Sie hatten eine ganze Reihe erkrankter Spieler. Das Spiel wird am 9. Mai nachgeholt. tol